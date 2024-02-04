ВИДЕО. Русин забил полуфиналисту Кубка лиги и вырвал ничью для Сандерленда
Назарий отметился голом в ворота «Мидлсбро», игра завершилась со счетом 1:1
4 февраля состоялся матч 30-го тура Чемпионшипа между командами «Мидлсбро» и «Сандерленд». Игра завершилась со счетом 1:1.
На 61-й минуте в составе хозяев забил Маркус Форсс.
На 83-й украинский форвард «черных котов» Назарий Русин сравнял счет в матче и вырвал ничью для гостей. Украинец начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 67-й.
Отметим, что «Мидслбро» является полуфиналистом Кубка Лиги Англии 2023/24. В матчевом противостоянии за выход в финал команда уступила «Челси» с общим счетом 2:6 (1:0, 1:6).
❗️ ВИДЕО. Русин забил полуфиналисту Кубка лиги и вырвал ничью для Сандерленда
Для Русина это второй гол за основную команду «Сандерленда». Также на его счету 3 мяча за молодежку.
Сейчас «Сандерленд» занимает 8-е место в таблице Чемпионшипа. У команды 44 очка. «Мидлсбро» идет 12-м с 41 пунктом.
Чемпионшип. 30-й тур. 4 февраля
Мидлсбро – Сандерленд – 1:1
Голы: Форсс, 61 – Русин, 83
The points are shared #UTB pic.twitter.com/PXCHmA5dpp— Middlesbrough FC (@Boro) February 4, 2024
Nazariy Rusyn's late strike secures a point on the road! 👊#SAFC | #MIDSUN pic.twitter.com/dsq6QaRWtM— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 4, 2024
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