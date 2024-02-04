4 февраля состоялся матч 30-го тура Чемпионшипа между командами «Мидлсбро» и «Сандерленд». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 61-й минуте в составе хозяев забил Маркус Форсс.

На 83-й украинский форвард «черных котов» Назарий Русин сравнял счет в матче и вырвал ничью для гостей. Украинец начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 67-й.

Отметим, что «Мидслбро» является полуфиналистом Кубка Лиги Англии 2023/24. В матчевом противостоянии за выход в финал команда уступила «Челси» с общим счетом 2:6 (1:0, 1:6).

❗️ ВИДЕО. Русин забил полуфиналисту Кубка лиги и вырвал ничью для Сандерленда

Для Русина это второй гол за основную команду «Сандерленда». Также на его счету 3 мяча за молодежку.

Сейчас «Сандерленд» занимает 8-е место в таблице Чемпионшипа. У команды 44 очка. «Мидлсбро» идет 12-м с 41 пунктом.

Чемпионшип. 30-й тур. 4 февраля

Мидлсбро – Сандерленд – 1:1

Голы: Форсс, 61 – Русин, 83