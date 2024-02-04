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  4. ВИДЕО. Русин забил полуфиналисту Кубка лиги и вырвал ничью для Сандерленда
Англия
04 февраля 2024, 16:01 | Обновлено 04 февраля 2024, 16:11
1590
1

ВИДЕО. Русин забил полуфиналисту Кубка лиги и вырвал ничью для Сандерленда

Назарий отметился голом в ворота «Мидлсбро», игра завершилась со счетом 1:1

04 февраля 2024, 16:01 | Обновлено 04 февраля 2024, 16:11
1590
1
ВИДЕО. Русин забил полуфиналисту Кубка лиги и вырвал ничью для Сандерленда
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

4 февраля состоялся матч 30-го тура Чемпионшипа между командами «Мидлсбро» и «Сандерленд». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 61-й минуте в составе хозяев забил Маркус Форсс.

На 83-й украинский форвард «черных котов» Назарий Русин сравнял счет в матче и вырвал ничью для гостей. Украинец начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 67-й.

Отметим, что «Мидслбро» является полуфиналистом Кубка Лиги Англии 2023/24. В матчевом противостоянии за выход в финал команда уступила «Челси» с общим счетом 2:6 (1:0, 1:6).

❗️ ВИДЕО. Русин забил полуфиналисту Кубка лиги и вырвал ничью для Сандерленда

Для Русина это второй гол за основную команду «Сандерленда». Также на его счету 3 мяча за молодежку.

Сейчас «Сандерленд» занимает 8-е место в таблице Чемпионшипа. У команды 44 очка. «Мидлсбро» идет 12-м с 41 пунктом.

Чемпионшип. 30-й тур. 4 февраля

Мидлсбро – Сандерленд – 1:1

Голы: Форсс, 61 – Русин, 83

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Назарий Русин видео голов и обзор Сандерленд Мидлсбро Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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