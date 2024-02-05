Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный

Как стало известно Sport.ua, скорей всего, в конце февраля состоится заседание новоизбранного Исполкома УАФ, на котором будет утверждено не только положение о функционировании Ассамблеи регионов, которая должна способствовать развитию футбола в областях, но и кто будет возглавлять Комитеты этой общественной организации.

По информации нашего источника, сейчас руководство УАФ определяется с кандидатурами будущих председателей Комитетов.

В частности, среди претендентов на должность главы престижного Комитета национальных сборных команд есть Олег Лужный – бывший игрок национальной сборной Украины, который затем с успехом работал и на тренерском поприще.

Ранее мы сообщали, что согласно решению внеочередного Конгресса УАФ, который состоялся 25 января, все первые вице-президенты и вице-президенты предыдущего руководящего состава этой организации были отправлены в отставку.