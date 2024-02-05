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Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 17:59 |
1004
4

Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный

Экс-партнер Шевченко может войти в структуру УАФ

05 февраля 2024, 17:59 |
1004
4
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
ФК Динамо. Олег Лужный

Как стало известно Sport.ua, скорей всего, в конце февраля состоится заседание новоизбранного Исполкома УАФ, на котором будет утверждено не только положение о функционировании Ассамблеи регионов, которая должна способствовать развитию футбола в областях, но и кто будет возглавлять Комитеты этой общественной организации.

По информации нашего источника, сейчас руководство УАФ определяется с кандидатурами будущих председателей Комитетов.

В частности, среди претендентов на должность главы престижного Комитета национальных сборных команд есть Олег Лужный – бывший игрок национальной сборной Украины, который затем с успехом работал и на тренерском поприще.

Ранее мы сообщали, что согласно решению внеочередного Конгресса УАФ, который состоялся 25 января, все первые вице-президенты и вице-президенты предыдущего руководящего состава этой организации были отправлены в отставку.

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Андрей Шевченко Олег Лужный Украинская ассоциация футбола инсайд
Источник Sport.ua
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Перець
Підтягуєм всіх динамівських сердець
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+2
GloryUkraine
Голова виховального відділу. 😂
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+2
turist86
Лужний: «Зараз молоді гравці зробили собі татуювання, зачіски – ось і весь футбол»
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+1
Джей Гетсбі
Горе-тренеришка вже наробився😂 Тепер у футбольну владу поліз
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0
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