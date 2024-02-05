Реал хочет купить 18-летнего центрбека Лилля, за него просят 60 млн евро
В «Реале» активизировались из-за эпидемии травм
Мадридский «Реал» проявляет предметный интерес к 18-летнему центральному защитнику французского «Лилля» Лени Йоро.
Как сообщает Marca, изначально «сливочные» планировали подписать игрока в 2025 году, но эпидемия травм, которая коснулась именно центральную ось обороны, заставила руководство клуба заняться данным вопросом уже сейчас.
Впрочем, «Лилль» также не намерен расставаться задешево со своим талантом. «Доги» повесили на Лени, способного закрыть также правый фланг защиты, ценник в 60 млн евро – правда, в «Реале» считают данную трансферную стоимость непомерно высокой.
Добавим, что Йоро провел в нынешнем сезоне за «Лилль» 26 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.
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