Зимнее усиление: самые интересные трансферы января

Зимнее трансферное окно прошло относительно спокойно, без громких сделок и взрывных инсайдов. Клубы действовали осторожно – либо не имея больших средств, либо опасаясь финансового фэйр-плей. Тем не менее все равно были сделки, результаты которых можно будет увидеть уже в ближайшее время. Далее рассмотрим самые интересные трансферы января.

Джейдон Санчо (из Манчестер Юнайтед в Боруссию Д, аренда)

Санчо фактически потерял половину сезона из-за конфликта с главным тренером МЮ Эриком тен Хагом. Сыграв всего 3 матча, англичанин отправился в длительную ссылку подальше от команды. Джейдона активно связывали с Саудовской Аравией, но внезапно дортмундская Боруссия захотела вернуть своего бывшего игрока, и это сразу принесло плоды. К настоящему времени 23-летний вингер успел сыграть 3 матча в Бундеслиге и отдать 2 результативные передачи. Начало многообещающее. Посмотрим, как далее пойдут дела у футболиста в его старом-новом клубе.

Раду Дрэгушин (из Дженоа в Тоттенхэм, 25 млн евро)

Дрэгушин пока мало сыграл в АПЛ, но в дальнейшем эта сделка может себя оправдать. Тоттенхэм отправил Эрика Дайера в Баварию, а на его место подписал молодого и перспективного защитника, который был одним из лучших игроков Серии А на своей позиции. Примечательно, что сам Раду отказал как раз мюнхенскому клубу, которому теперь приходится довольствоваться запасным игроком шпор. Лондонцы возлагают большие надежды на 21-летнего центрбека, который хорошо играет на втором этаже и мечтает проявить себя в АПЛ. У парня есть все для того, чтобы достичь успехов с перспективной командой.

Тимо Вернер (из РБ Лейпциг в Тоттенхэм, аренда)

Getty Images. Тимо Вернер

Еще одна сделка Тоттенхэма, которая может принести пользу команде как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Вернер не лучшим образом покидал Челси и еще хуже провел второй период в Лейпциге. Переход в лондонский клуб является хорошей возможностью для 27-летнего нападающего снова заявить о себе и вернуться на тот уровень, на котором он был во время своего первого периода в Лейпциге. "Шпоры" в свою очередь получили по-прежнему хорошего игрока, которому есть что доказывать и к чему стремиться. У лондонцев есть опция выкупа немца, так что все зависит от него. Перезапуск карьеры у Тимо уже стартовал.

Витор Роке (из Атлетико Паранаэнсе в Барселону, 40 млн евро)

Даже в условиях большой финансовой ограниченности Барселона находит способы подписывать новичков. Единственным зимним трансфером каталонцев стал Роке. Однако пока сложно оценить 18-летнего нападающего в деле, поскольку Хави предоставляет ему мало игрового времени. Это немного странно, учитывая то, насколько сильно "сине-гранатовые" хотели перевезти его к себе именно в январе, не дожидаясь окончания сезона. К тому же тренер Барселоны любит работать с молодым игроками и дает им шансы. Наверняка, Роке еще получит свои возможности, а пока остается их дожидаться.

Саша Боэ (из Галатасарая в Баварию, 30 млн евро)

Бавария вызвала недоумение даже у клубных легенд, подписав Дайера, который за полсезона сыграл суммарно лишь 200 минут в АПЛ. Хотя наставник мюнхенского клуба Томас Тухель высоко ценит игрока. Трансфер Боэ был воспринят лучше, хотя и здесь не все однозначно. Молодой француз неплохо выступал в Галатасарае, но пока неизвестно, как он будет выглядеть в гораздо более требовательном клубе. Но, видимо, в Баварии знают, что делают, подписывая 23-летнего фулбека за 30 млн евро. Это рекордный трансфер для турецкого футбола и усиление для мюнхенцев на правый фланг обороны.

Борха Иглесиас (из Бетиса в Байер, аренда)

Байер проводит яркий и уверенный сезон, всерьез претендуя на титул чемпиона Германии. Важную роль в успехах команды играет ее лучший бомбардир – Виктор Бонифасе. За полсезона нигериец успел сыграть 23 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач. Однако случилась травма, из-за которой игрок выбыл из строя на длительный период. Ему на замену Байер подписал форварда Бетиса. Выбор немецкого клуба в пользу Иглесиаса весьма интригующий. В текущем сезоне 31-летний нападающий не забивал в Ла Лиге. Слабоватые показатели для "фармацевтов", которые участвуют в чемпионской гонке. Но, тем интереснее будет следить за командой Хаби Алонсо.

Джордан Хендерсон (из Аль-Иттифака в Аякс, свободный агент)

Getty Images. Джордан Хендерсон

Хендерсон и Аякс нашли друг друга. Голландский клуб провалил первую часть сезона и нуждался в опытных игроках, которые помогли бы команде провести вторую половину кампании гораздо лучше. Джордан не мог дождаться открытия трансферного окна, чтобы покинуть Садовскую Аравию, где ему было сложно прижиться. Саудовцы пошли навстречу игроку и отпустили его бесплатно, несмотря на то, что прошлым летом заплатили за него Ливерпулю 14 млн евро. В итоге, 33-летний хавбек вернулся в Европу, как и хотел. Будет интересно посмотреть, что из этого выйдет. Хендерсон еще может помочь команде, которая в нем нуждается.

Луис Суарес (из Гремио в Интер Майами, свободный агент)

Это, пожалуй, лучший по афише трансфер зимы. Поиграв в Южной Америке, Суарес отправился в США. Там 37-летний нападающий уже воссоединился с Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом. Очень интересно будет наблюдать за успехами бывших игроков Барселоны за океаном. В конце прошлого года активно распространялись слухи о том, что Суарес склоняется к завершению карьеры из-за проблем со здоровьем, но Луис все еще в деле. Вполне возможно, что Интер Майами станет последним клубом в карьере уругвайца, поэтому он приложит максимум усилий для того, чтобы все сложилось как можно лучше.

Текст: meta.ua/sport