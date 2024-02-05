Заря просматривает сенегальца, игравшего в УПЛ. Он уже забил в спарринге
Матар Дийе, выступавший за Олимпик и Карпаты, полгода провел в Беллинцоне
26-летний сенегальский форвард Матар Дийе проходит просмотр в луганской «Заре».
Нападающий уже отметился забитым голом в спарринге с польской «Аркой» из Гдыни, который подопечные Юрия Коваля выиграли со счетом 2:1.
Матар Дийе уже выступал в УПЛ, защищая цвета донецкого «Олимпика» (2019–2020) и львовских «Карпат» (2020). Последние полгода он провел в швейцарской «Беллинцоне», за которую провел 14 матчей и забил 2 гола.
Недавно контракт с Зарей подписал другой сенегальский форвард Алиун Ндур, который пришел в луганскую команду на правах аренды из португальской «Эштрелы Амадоры». Ндур также забил гол в ворота Арки» в утреннем спарринге 4 февраля.
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