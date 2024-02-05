Заря просматривает сенегальца, игравшего в УПЛ. Он уже забил в спарринге

26-летний сенегальский форвард Матар Дийе проходит просмотр в луганской «Заре».

Нападающий уже отметился забитым голом в спарринге с польской «Аркой» из Гдыни, который подопечные Юрия Коваля выиграли со счетом 2:1.

Матар Дийе уже выступал в УПЛ, защищая цвета донецкого «Олимпика» (2019–2020) и львовских «Карпат» (2020). Последние полгода он провел в швейцарской «Беллинцоне», за которую провел 14 матчей и забил 2 гола.

Недавно контракт с Зарей подписал другой сенегальский форвард Алиун Ндур, который пришел в луганскую команду на правах аренды из португальской «Эштрелы Амадоры». Ндур также забил гол в ворота Арки» в утреннем спарринге 4 февраля.