А как без тренера? У Мичела будет шанс принять участие в матче с Реалом

В субботу, 10 февраля, состоится центральный матч 24-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Жироной».

Предварительно этот матч будут пропускать ключевые игроки каталонского клуба – Янхель Эррера и Дэйли Блинд, получившие дисквалификацию из-за перебора желтых. Также «Жироне» не сможет помочь ее наставник Мичел, получивший красную карточку в игре против «Реала Сосьедад» из-за протеста к арбитру.

По информации испанского журналиста Нила Солы, «Жирона» подала апелляцию по карточкам Эрреры, Блинда и Мичела. Каталонский клуб ожидает положительного решения.

В настоящее время «Жирона» занимает второе место в Ла Лиге, отставая от «Реала» на два очка.