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Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 13:58 | Обновлено 05 февраля 2024, 14:36
1416
0

А как без тренера? У Мичела будет шанс принять участие в матче с Реалом

«Жирона» подала апелляцию по красной карточке главного тренера

05 февраля 2024, 13:58 | Обновлено 05 февраля 2024, 14:36
1416
0
А как без тренера? У Мичела будет шанс принять участие в матче с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В субботу, 10 февраля, состоится центральный матч 24-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Жироной».

Предварительно этот матч будут пропускать ключевые игроки каталонского клуба – Янхель Эррера и Дэйли Блинд, получившие дисквалификацию из-за перебора желтых. Также «Жироне» не сможет помочь ее наставник Мичел, получивший красную карточку в игре против «Реала Сосьедад» из-за протеста к арбитру.

По информации испанского журналиста Нила Солы, «Жирона» подала апелляцию по карточкам Эрреры, Блинда и Мичела. Каталонский клуб ожидает положительного решения.

В настоящее время «Жирона» занимает второе место в Ла Лиге, отставая от «Реала» на два очка.

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Жирона Реал Мадрид Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес) апелляция удаление (красная карточка) предупреждение (желтая карточка) Дэйли Блинд Янхель Эррера
Источник Twitter
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