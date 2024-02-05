Стало известно, когда Подолье вернется из отпуска
На 16 февраля у подолян запланирован спарринг с «Буковиной»
Единственной командой Первой лиги, еще не начавшей подготовку к весенней части сезона, остается «Подолье».
Но, как сообщил для Sport.ua президент ФК «Подолье» Евгений Бейдерман, 8 февраля подопечные Виталия Костышина возобновят тренировочный процесс.
На 16 февраля запланирован контрольный матч с «Буковиной».
Сейчас футболисты из Хмельницкого занимают третье место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 20 очков.
Ранее сроки первого этапа подготовки команды несколько раз менялись из-за финансовых проблем подолян.
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