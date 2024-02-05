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Украина. Первая лига
05 февраля 2024, 13:34 |
91
0

Стало известно, когда Подолье вернется из отпуска

На 16 февраля у подолян запланирован спарринг с «Буковиной»

05 февраля 2024, 13:34 |
91
0
Стало известно, когда Подолье вернется из отпуска
ФК Подолье

Единственной командой Первой лиги, еще не начавшей подготовку к весенней части сезона, остается «Подолье».

Но, как сообщил для Sport.ua президент ФК «Подолье» Евгений Бейдерман, 8 февраля подопечные Виталия Костышина возобновят тренировочный процесс.

На 16 февраля запланирован контрольный матч с «Буковиной».

Сейчас футболисты из Хмельницкого занимают третье место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 20 очков.

Ранее сроки первого этапа подготовки команды несколько раз менялись из-за финансовых проблем подолян.

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Источник Sport.ua
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