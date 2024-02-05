Стало известно, когда Подолье вернется из отпуска

Единственной командой Первой лиги, еще не начавшей подготовку к весенней части сезона, остается «Подолье».

Но, как сообщил для Sport.ua президент ФК «Подолье» Евгений Бейдерман, 8 февраля подопечные Виталия Костышина возобновят тренировочный процесс.

На 16 февраля запланирован контрольный матч с «Буковиной».

Сейчас футболисты из Хмельницкого занимают третье место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 20 очков.

Ранее сроки первого этапа подготовки команды несколько раз менялись из-за финансовых проблем подолян.