Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 13:33 | Обновлено 05 февраля 2024, 13:45
405
0

Источник: на 24 февраля матчи УПЛ назначены не будут

Зато команды смогут сыграть на следующий день

05 февраля 2024, 13:33 | Обновлено 05 февраля 2024, 13:45
405
0
Источник: на 24 февраля матчи УПЛ назначены не будут
УПЛ.

Вторая часть сезона чемпионата Украины по футболу 2023/2024 начнется в конце февраля.

Базовыми датами проведения матчей 18-го тура УПЛ должны были стать 24 и 25 февраля. Однако появилась информация, что с большой вероятностью игры тура состоятся именно в воскресенье, 25 числа.

24 февраля – годовщина начала полномасштабной войны со страной 404, вероятнее всего, будет объявлена в Украине Национальным днем траура.

Ранее сообщалось, что бронзовый призер УПЛ «Заря» сменит стадион, на котором будет проводить домашние матчи второй части сезона.

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Украинская Премьер-лига
Источник ТаТоТаке
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