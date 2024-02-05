Источник: на 24 февраля матчи УПЛ назначены не будут

Вторая часть сезона чемпионата Украины по футболу 2023/2024 начнется в конце февраля.

Базовыми датами проведения матчей 18-го тура УПЛ должны были стать 24 и 25 февраля. Однако появилась информация, что с большой вероятностью игры тура состоятся именно в воскресенье, 25 числа.

24 февраля – годовщина начала полномасштабной войны со страной 404, вероятнее всего, будет объявлена в Украине Национальным днем траура.

Ранее сообщалось, что бронзовый призер УПЛ «Заря» сменит стадион, на котором будет проводить домашние матчи второй части сезона.