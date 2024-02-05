Источник: на 24 февраля матчи УПЛ назначены не будут
Зато команды смогут сыграть на следующий день
Вторая часть сезона чемпионата Украины по футболу 2023/2024 начнется в конце февраля.
Базовыми датами проведения матчей 18-го тура УПЛ должны были стать 24 и 25 февраля. Однако появилась информация, что с большой вероятностью игры тура состоятся именно в воскресенье, 25 числа.
24 февраля – годовщина начала полномасштабной войны со страной 404, вероятнее всего, будет объявлена в Украине Национальным днем траура.
Ранее сообщалось, что бронзовый призер УПЛ «Заря» сменит стадион, на котором будет проводить домашние матчи второй части сезона.
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