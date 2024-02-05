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  4. Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская стала второй ракеткой Украины
WTA
05 февраля 2024, 12:31 | Обновлено 05 февраля 2024, 12:41
713
1

Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская стала второй ракеткой Украины

Новый рейтинг женского тенниса

05 февраля 2024, 12:31 | Обновлено 05 февраля 2024, 12:41
713
1
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская стала второй ракеткой Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Новый рейтинг WTA показал прогресс украинской теннисистки Даяны Ястремской, которая сохранила 29-е место, но стала второй ракеткой Украины после того, как Марта Костюк стала 30-й.

Лидером среди украинок остается Элина Свитолина, занимающая 20-е место. В четвертом десятке находятся Ангелина Калинина (32-е место) и Леся Цуренко (37-е).

В топ-10 общего рейтинга изменений не произошло, а лидером остается Ига Свентек.

Полный рейтинг WTA

Украинки в рейтинге

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Источник Sport.ua
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SamojlovS
Сохранение своего места в рейтинге - уже прогресс? Ну, хотя если учесть, что поднялись а рейтинге только двое из всех, то да - это прогресс. 
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