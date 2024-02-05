Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская стала второй ракеткой Украины

Новый рейтинг WTA показал прогресс украинской теннисистки Даяны Ястремской, которая сохранила 29-е место, но стала второй ракеткой Украины после того, как Марта Костюк стала 30-й.

Лидером среди украинок остается Элина Свитолина, занимающая 20-е место. В четвертом десятке находятся Ангелина Калинина (32-е место) и Леся Цуренко (37-е).

В топ-10 общего рейтинга изменений не произошло, а лидером остается Ига Свентек.

Полный рейтинг WTA

Украинки в рейтинге