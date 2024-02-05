WTA05 февраля 2024, 12:31 | Обновлено 05 февраля 2024, 12:41
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Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская стала второй ракеткой Украины
Новый рейтинг женского тенниса
05 февраля 2024, 12:31 | Обновлено 05 февраля 2024, 12:41
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Новый рейтинг WTA показал прогресс украинской теннисистки Даяны Ястремской, которая сохранила 29-е место, но стала второй ракеткой Украины после того, как Марта Костюк стала 30-й.
Лидером среди украинок остается Элина Свитолина, занимающая 20-е место. В четвертом десятке находятся Ангелина Калинина (32-е место) и Леся Цуренко (37-е).
В топ-10 общего рейтинга изменений не произошло, а лидером остается Ига Свентек.
Украинки в рейтинге
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Комментарии 1
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Сохранение своего места в рейтинге - уже прогресс? Ну, хотя если учесть, что поднялись а рейтинге только двое из всех, то да - это прогресс.
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