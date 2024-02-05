Довбик пройдет дополнительное обследование. Что с коленом Артема?

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик пропустил матч 23-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (0:0) из-за мышечного дискомфорта.

Сообщается, что первоначальный осмотр показал наличие жидкости в колене Довбика. Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк подробно рассказал, что это значит.

«Жидкость в колене – это реакция на травму. Она бывает двух типов – воспалительная (что, скорее всего, у Довбика) и кровяная (что, например, при разрыве крестов и серьезных травмах).

Колено тестируют. Если травма несложная и колено функциональное, а единственное, что беспокоит, это отечная жидкость, то ее пунктируют шприцем и игрок возвращается к работе через несколько дней.

Окончательный диагноз Довбика будет определен завтра после того, как Артем пройдет дополнительные обследования.

Ранее сообщалось, что у Довбика есть хорошие шансы сыграть против «Реала» в следующую субботу.