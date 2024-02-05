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Испания
05 февраля 2024, 11:58 | Обновлено 05 февраля 2024, 12:25
637
1

Довбик пройдет дополнительное обследование. Что с коленом Артема?

У Артема обнаружили жидкость в колене

05 февраля 2024, 11:58 | Обновлено 05 февраля 2024, 12:25
637
1
Довбик пройдет дополнительное обследование. Что с коленом Артема?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик пропустил матч 23-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (0:0) из-за мышечного дискомфорта.

Сообщается, что первоначальный осмотр показал наличие жидкости в колене Довбика. Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк подробно рассказал, что это значит.

«Жидкость в колене – это реакция на травму. Она бывает двух типов – воспалительная (что, скорее всего, у Довбика) и кровяная (что, например, при разрыве крестов и серьезных травмах).

Колено тестируют. Если травма несложная и колено функциональное, а единственное, что беспокоит, это отечная жидкость, то ее пунктируют шприцем и игрок возвращается к работе через несколько дней.

Окончательный диагноз Довбика будет определен завтра после того, как Артем пройдет дополнительные обследования.

Ранее сообщалось, что у Довбика есть хорошие шансы сыграть против «Реала» в следующую субботу.

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травма Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик
Источник ТаТоТаке
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potemkin78
если сейчас не вылечить то потом из лазарета будет не вылазить
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