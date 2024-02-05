«Их нет, даже не существует». Деку поделился желаемыми подписаниями в Барсу

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением о положении дел на нынешнем трансферном рынке.

«Я хотел бы подписать Роналдиньо, Это’О и даже Деку [в «Барселону»] прямо сейчас. Но их нет или даже не существует на трансферном рынке. Времена изменились, поменялся футбол. Я не смог бы перейти в «Барсу» сегодня. Я бы не ждал пять лет в «Порту». Даже Самюэль [Это’О] не ждал бы «Барсу» в «Мальорке».

Как бы мне этого ни хотелось, поступило бы так много предложений от стольких клубов, что «Порту» запросил бы гораздо больше, и все было бы намного сложнее. Сегодня за игрока, который полгода забивает, как Это’О, борются все клубы», – заявил Деку.

Ранее нынешний наставник «Барселоны» Хави пояснил свое желание уйти из «Барселоны» в конце нынешнего сезона.