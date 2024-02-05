Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Их нет, даже не существует». Деку поделился желаемыми подписаниями в Барсу
Испания
05 февраля 2024, 11:27 | Обновлено 05 февраля 2024, 11:51
281
0

«Их нет, даже не существует». Деку поделился желаемыми подписаниями в Барсу

Топ-менеджер каталонцев – о желаемом

05 февраля 2024, 11:27 | Обновлено 05 февраля 2024, 11:51
281
0
«Их нет, даже не существует». Деку поделился желаемыми подписаниями в Барсу
Getty Images/Global Images Ukraine. Деку

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением о положении дел на нынешнем трансферном рынке.

«Я хотел бы подписать Роналдиньо, Это’О и даже Деку [в «Барселону»] прямо сейчас. Но их нет или даже не существует на трансферном рынке. Времена изменились, поменялся футбол. Я не смог бы перейти в «Барсу» сегодня. Я бы не ждал пять лет в «Порту». Даже Самюэль [Это’О] не ждал бы «Барсу» в «Мальорке».

Как бы мне этого ни хотелось, поступило бы так много предложений от стольких клубов, что «Порту» запросил бы гораздо больше, и все было бы намного сложнее. Сегодня за игрока, который полгода забивает, как Это’О, борются все клубы», – заявил Деку.

Ранее нынешний наставник «Барселоны» Хави пояснил свое желание уйти из «Барселоны» в конце нынешнего сезона.

По теме:
Появились новые детали по травме Довбика. Он пройдет еще одно обследование
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
«Был выдающимся». В Ла Лиге высоко оценили Лунина после игры с Атлетико
Деку Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Футбол | 04 февраля 2024, 21:22 1
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем

Александр вышел на поле с первых минут и отыграл 1-й тайм, «Арсенал» выиграл 3:1

Мудрик получит нового наставника? Челси нацелился на испанского топ-тренера
Футбол | 05 февраля 2024, 10:21 5
Мудрик получит нового наставника? Челси нацелился на испанского топ-тренера
Мудрик получит нового наставника? Челси нацелился на испанского топ-тренера

Хаби Алонсо может возглавить лондонский клуб

Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
Футбол | 05.02.2024, 06:10
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Футбол | 04.02.2024, 20:55
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
Футбол | 05.02.2024, 07:18
В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дэвид ХЭЙ: «Я думал: «Надеюсь, у Фьюри будет рассечение перед большим боем»
Дэвид ХЭЙ: «Я думал: «Надеюсь, у Фьюри будет рассечение перед большим боем»
03.02.2024, 12:29 1
Бокс
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
03.02.2024, 22:03 17
Футбол
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
03.02.2024, 14:15 25
Футбол
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
04.02.2024, 11:05 10
Футбол
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
04.02.2024, 07:11 21
Футбол
Нганну забавно отреагировал на перенос боя Фьюри – Усик
Нганну забавно отреагировал на перенос боя Фьюри – Усик
03.02.2024, 16:20 1
Бокс
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
05.02.2024, 07:01
Футбол
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
03.02.2024, 09:19 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем