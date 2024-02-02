Теперь все понятно. Хави пояснил желание уйти из Барселоны

Главный тренер «Барселоны» Хави объяснил, почему решился оставить занимаемый пост в каталонском клубе, что произойдет в конце нынешнего сезона.

«Если мы не достигаем своих целей, мне нужно уйти. Когда я пришел в клуб, то мы провели хороший сезон и достигли своих целей. Второй сезон был очень хорош. А в третьем сезоне мы не оправдываем ожиданий. Но есть еще Ла Лига и Лига чемпионов.

То, что сказал президент Лапорта, я сказал еще месяц назад. Я ухожу не из-за прессы или психологических проблем. Клубу необходимо сменить курс», – заявил Хави на пресс-конференции перед матчем чемпионата Испании с «Алавесом».

«Барселона» в турнирной таблице Ла Лиги занимает 4-е место. Клуб уже вылетел из розыгрыша Кубка Испании, также проиграл мадридскому «Реалу» в финале Суперкубка Испании (1:4), а в Лиге чемпионов сыграет в 1/8 финала с «Наполи».

Ранее Хави назвал одно обязательное условие для побед «Барселоны» в ЛЧ и Ла Лиге нынешнего сезона.