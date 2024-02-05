НОЙЕР: «Не думаю, что кто-то будет против, если Клопп возглавит Баварию»

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер высказался о перспективах главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа однажды возглавить мюнхенский клуб.

«Я думаю, это зависит от него. Я не думаю, что «Бавария» имеет что-либо против этого, потому что он известный, очень хороший, опытный, тактически проницательный тренер, завоевавший большое уважение со стороны всех футболистов и спортсменов. Я считаю, что он определенно является потенциальным кандидатом на то, чтобы работать в «Баварии» в какой-то момент.

Хочет ли он этого? Это, безусловно, его дело. Возможно, он хочет сначала сделать перерыв. Возможно, он больше не хочет заниматься повседневными делами — я могу представить, что однажды он станет тренером национальной сборной. Конечно, это во многом зависит от него», — цитирует Нойера Bayern& Germany.

Напомним, что Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. А до «Ливерпуля» немецкий специалист работал в дортмундской «Боруссии».