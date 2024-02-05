Салах может стать одноклубником Неймара. Предлагают большие деньги
«Аль-Хиляль» может переманить очередную звезду европейского футбола
31-летний вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может летом покинуть клуб.
По информации Todo Fichajes, «Аль-Хиляль» хочет приобрести звездного египтянина. Сообщается, что руководство саудовского клуба готово раскошелиться на «значительную» сумму, чтобы убедить «Ливерпуль» отпустить Салаха.
Салаха уже связывали с Саудовской Аравией. Летом прошлого года «Аль-Иттихад» хотел приобрести игрока за 150 миллионов евро, но получил отказ.
В этом сезоне Салах провел в АПЛ за «Ливерпуль» 20 матчей, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.
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