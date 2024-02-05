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  4. Салах может стать одноклубником Неймара. Предлагают большие деньги
Англия
05 февраля 2024, 10:49 |
719
0

Салах может стать одноклубником Неймара. Предлагают большие деньги

«Аль-Хиляль» может переманить очередную звезду европейского футбола

05 февраля 2024, 10:49 |
719
0
Салах может стать одноклубником Неймара. Предлагают большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

31-летний вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может летом покинуть клуб.

По информации Todo Fichajes, «Аль-Хиляль» хочет приобрести звездного египтянина. Сообщается, что руководство саудовского клуба готово раскошелиться на «значительную» сумму, чтобы убедить «Ливерпуль» отпустить Салаха.

Салаха уже связывали с Саудовской Аравией. Летом прошлого года «Аль-Иттихад» хотел приобрести игрока за 150 миллионов евро, но получил отказ.

В этом сезоне Салах провел в АПЛ за «Ливерпуль» 20 матчей, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.

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Мохамед Салах Ливерпуль Аль-Хиляль трансферы АПЛ трансферы
Источник Todofichajes.com
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