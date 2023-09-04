Почему Ливерпуль ошибся, отказавшись продать Салаха за 150 миллионов фунтов

Последние несколько дней, после того, как трансферное окно в английской Премьер-лиге закрылось, с Туманного Альбиона поступают только кадровые новости, касающиеся возможных продаж. Одной из топовых сделок в ближайшие дни все еще может оказаться уход египтянина Мохамеда Салаха из Ливерпуля, виды на которого имеет саудовский Аль-Иттихад.

Клуб с Ближнего Востока уже сделал конкретное предложение мерсисайдцам о покупке Салаха за 150 миллионов фунтов, заручившись предварительно согласием самого футболиста на такую сделку, но в Ливерпуле внезапно свернули переговоры и дали понять, что продавать египетского легионера в настоящий момент не собираются. Впрочем, в Аль-Иттихаде не теряют оптимизма и задора, и как ожидается, в ближайшее время сделают «красным» улучшенное предложение по Салаху – на 200 миллионов фунтов. Если такое действительно поступит, то менеджмент Ливерпуля допустит одну из грубейших ошибок, вновь отказавшись от сделки.

Понять первоначальный отказ Ливерпуля продать Салаха за 150 миллионов фунтов в Аль-Иттихад можно, однако это ни в коем случае не говорит о том, что такое решение «красных» является правильным и логичным, исходя из реалий современного футбола. Мерсисайдцы посчитали, что уход Салаха уже после закрытия трансферного окна в английской Премьер-лиге способен нанести серьезный удар по силе команды, ведь подписать и заявить адекватную замену для египтянина как минимум до зимнего периода дозаявок Ливерпуль уже не сможет.

С другой стороны, важно понимать, что современный футбол – это история, в которой речь куда больше и чаще заходит про бизнес, нежели про романтику. Любой футболист – это, прежде всего, актив, который должен иметь свою цену, и когда кто-то предлагает за него даже больше, то необходимо использовать такую возможность, заработать деньги и в дальнейшем реинвестировать полученные средства в развитие клуба.

Салах – это очень дорогой актив для Ливерпуля. Египтянин является самым высокооплачиваемым футболистом в истории «красных». Летом 2022 года мерсисайдцы заключили с форвардом новый контракт, по условиям которого Мохамед получает по 400 тысяч фунтов еженедельно, без учета всевозможных дополнительных выплат, зависящих от игровых достижений футболиста.

При этом, Салаху уже 31 год, он выиграл все, что только возможно в футболке Ливерпуля (чемпионат Англии, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира ФИФА, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии), которому отдал лучшие годы карьеры. Впереди, как не крути, у египтянина начало заката карьеры, и ключевой вопрос на текущий момент только один – как долго Мохамеду удастся сохранять уровень игры, соответствующий топ-турнирам Европы.

И в этой ситуации Ливерпуль, получив предложение, которое практически в три раза превышает номинальную цену на игрока (портал Transfermarkt оценивает Салаха в 56 миллионов фунтов), ответил на него отказом… Есть подозрение, что если бы на месте «красных» оказался Манчестер Сити, то никаких сомнений у боссов «горожан» в целесообразности и своевременности продажи египтянина в сложившихся условиях не возникло бы абсолютно.

Манчестер Сити в последнее время вообще задает новые тренды для топовых клубов английской Премьер-лиги. «Горожане» за последние три сезона заработали на продаже своих футболистов порядка 320 миллионов фунтов, и когда этому клубу предлагают за кого-то из игроков действительно непомерные деньги, они идут на продажу такого исполнителя, чтобы продолжать совершенствоваться в дальнейшем уже без него.

Свежий пример – продажа манчестерским клубом Коула Палмера в Челси за 42,5 миллиона фунтов. Несмотря на то, что 21-летний вингер без сомнений является футболистом исключительного таланта и, возможно, серьезных перспектив, «горожане» решились отпустить полузащитника, поскольку тот почти не играл за первую команду, а Челси предложил за него в два с половиной раза больше, нежели Палмер стоил, исходя из рыночной оценки.

Ливерпуль в свое время уже показал, как нужно вовремя расставаться с лидерами команды. Наиболее яркий случай в современной истории «красных» произошел в январе 2018 года, когда мерсисайдцы согласились продать в Барселону бразильского лидера команды тех лет Филиппе Коутиньо за 115 миллионов фунтов. И пускай сразу в прессе находилось немало смельчаков, которые позволяли себе критиковать боссов «красных» за эту сделку, впоследствии время все расставило по своим местам, и Ливерпуль оказался в абсолютно выигрышной ситуации, став без Коутиньо еще сильнее. А Филиппе, так и не сумев стать лидером Барселоны, летом 2022 года за 17 миллионов фунтов был продан в Астон Виллу…

Сейчас для Ливерпуля наступает почти аналогичная возможность стать лучше и сильнее уже без Салаха. Скорее всего, уход египтянина позволил бы сделать скачок в развитии для кого-то из теневых лидеров команды Юргена Клоппа – Дарвина Нуньеса, Диогу Жоты, Луиса Диаса, Коди Гакпо. Все потому, что на каждого из них после продажи Мохамеда легла бы дополнительная доля ответственности за результаты команды и, что важнее, еще и за способность вести коллектив за собой к достижению поставленных целей.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах (№11)

Не стоит забывать, что в спорте зачастую приходится сделать шаг назад, чтобы потом ответить на это действие двумя шагами вперед. Даже с учетом потенциальных рисков и ухода Салаха, результаты Ливерпуля вряд ли оказались бы настолько неудовлетворительными, чтобы в крайнем случае в зимнее трансферное окно ситуацию нельзя было бы исправить выходом на трансферный рынок и покупкой за те же 150-200 миллионов фунтов (а это вообще-то космические деньги, на грани мирового рекорда, который все еще принадлежит Неймару) одного или двух топовых футболистов, но более молодых и способных принести пользу проекту в среднесрочной перспективе.

Пока Аль-Иттихад не демонстрирует уныния от полученного первого отказа по Салаху, и, по слухам, готов улучшить предложение. Да и сам Мохамед, как сообщают источники с Ближнего Востока, с восторгом воспринимает возможность попробовать силы в азиатском футболе, где для многих мусульман он будет невероятной суперзвездой и кумиром.

Не исключено, что руководители Аль-Иттихада специально дождались закрытия трансферного окна в Англии, чтобы теперь показать футбольной Европе свое финансовое могущество – мол, мы способны купить любого футболиста и в любой момент, для чего не существует никаких временных рамок и дедлайнов, и все зависит исключительно от воли Суверенного фонда Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом ибн Салман аль-Саудом.

На текущем этапе для саудитов деньги не имеют большого значения. Им куда важнее реализовывать свои амбиции. Нечто похожее уже переживала китайская Суперлига, и клубы, которые соглашались на продажу своих лидеров в Поднебесную в обмен на феноменальные отступные (например, Челси, который продал Оскара в Шанхай СИПГ, впоследствии переименованный в Шанхай Порт) только выиграли, что важно понимать и руководству Ливерпуля.

Если представить, что цели и задачи, которые ставит кронпринц Мухаммед будут выполняться значительно лучше, нежели ранее в китайском футбольном топ-проекте имени Си Цзиньпина, то уже через год саудовские клубы, возможно, перестанут предлагать баснословные деньги за ветеранов, и сфокусируют внимание на более интересных и перспективных футболистах. И тогда Ливерпуль останется со своим обесценившимся активом, которому будет уже почти 32, и который в 2025-м после завершения срока контракта с мерсисайдцами, скорее всего, последует примеру Месси и Роналду и отправится на тот же Ближний Восток или в США, но уже на правах свободного агента.

Но как минимум до 7 сентября, когда трансферное окно в Саудовской Аравии все еще открыто, у боссов Ливерпуля есть время еще раз дополнительно все обдумать, и решить, что для них лучше: звездный ветеран и символ последних успехов команды, или 150-200 миллионов фунтов, за которые, при разумном подходе, можно будет купить двух-трех молодых игроков, со временем способных не только выйти на уровень Салаха, но и даже превзойти его. Ведь, как известно, незаменимых людей нет, есть только ошибочные решения в кадровой политике.

Текст: meta.ua/sport