Сборная Египта осталась без главного тренера после вылета с Кубка Африки

По итогам выступлений команд на Кубке Африканских наций продолжают «лететь головы» главных тренеров сборных, которые не смогли выполнить поставленные перед ними задачи.

Очередной «жертвой» увольнения стал наставник сборной Египта португалец Руй Витория, сообщает пресс-служба местной футбольной ассоциации (EFA). Напомним, «фараоны» преодолели групповой этап с тремя ничьими в активе, а уже в 1/8 финала после снова же таки ничьей против ДР Конго в основное время уступили в серии пенальти.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Мохамед Юссеф. Он будет руководить командой до тех пор, пока ассоциация не найдет на этот пост иностранного специалиста.

Добавим, что Витория возглавил сборную Египта в июле 2022 года. Под его руководством «фараоны» не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022 в Катаре.