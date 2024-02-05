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  4. Стало известно, почему два игрока Динамо пропустили матчи сбора в Турции
Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 09:46 |
1025
1

Стало известно, почему два игрока Динамо пропустили матчи сбора в Турции

Тымчик и Шепелев не сыграли в товарищеских спаррингах из-за травм

05 февраля 2024, 09:46 |
1025
1
Стало известно, почему два игрока Динамо пропустили матчи сбора в Турции
ФК Динамо. Владимир Шепелев

Защитник киевского «Динамо» Александр Тымчик и полузащитник Владимир Шепелев пропустили все товарищеские спарринги команды в рамках первой половины межсезонного сбора в Турции.

По информации источника, оба игрока были травмированы и тренировались по индивидуальной программе. Тымчик имеет проблемы с плечом, а у Шепелева мышечная микротравма.

Сообщается, что Тымчик, и Шепелев близки к своему полному восстановлению.

Ранее сообщалось, что «Динамо» закончило первую часть зимних сборов.

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Динамо Киев Александр Тымчик Владимир Шепелев травма чемпионат Украины по футболу
Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 1
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avk2307
Питання чому не можно було цього під час зборів написати. Ачому Буяльский зіграв так мало?
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