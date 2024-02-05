Стало известно, почему два игрока Динамо пропустили матчи сбора в Турции
Тымчик и Шепелев не сыграли в товарищеских спаррингах из-за травм
Защитник киевского «Динамо» Александр Тымчик и полузащитник Владимир Шепелев пропустили все товарищеские спарринги команды в рамках первой половины межсезонного сбора в Турции.
По информации источника, оба игрока были травмированы и тренировались по индивидуальной программе. Тымчик имеет проблемы с плечом, а у Шепелева мышечная микротравма.
Сообщается, что Тымчик, и Шепелев близки к своему полному восстановлению.
Ранее сообщалось, что «Динамо» закончило первую часть зимних сборов.
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