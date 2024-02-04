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Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 04:04 | Обновлено 04 февраля 2024, 04:30
325
0

Закончилась первая часть зимних сборов киевского Динамо

Футболисты получили три дня выходных

04 февраля 2024, 04:04 | Обновлено 04 февраля 2024, 04:30
325
0
Закончилась первая часть зимних сборов киевского Динамо
Динамо Киев

Матчем с болгарским «Левски», который состоялся в пятницу, 2 февраля, для киевского «Динамо» завершилась первая часть зимних сборов в Турции. Футболисты получили три дня выходных, которые проведут по собственному усмотрению. Травмированные игроки продолжают свое восстановление, а молодые футболисты – тренировки. Вскоре команда продолжит подготовку ко второй части сезона.

Напомним, за первую половину сбора «Динамо» провело четыре контрольных поединка – подопечные Александра Шовковского уступили чемпиону Косово «Балкани» со счетом 0:2, многократному чемпиону Польши – «Легии» – 1:3, победили действующего чемпиона Узбекистана – «Пахтакор». 5:1 и минимально проиграли представителю Болгарии – «Левски» (София).

Отметим, что во время второй части сбора у киевлян запланирован еще целый ряд контрольных поединков – против латвийской «Лиепаи», «Шкендии» из Северной Македонии, латвийской «РФШ», «Динамо» (Тбилиси), молдавских «Петрокуба» и «Шерифа» .

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Динамо Киев учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Динамо Киев
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