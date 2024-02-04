Закончилась первая часть зимних сборов киевского Динамо

Матчем с болгарским «Левски», который состоялся в пятницу, 2 февраля, для киевского «Динамо» завершилась первая часть зимних сборов в Турции. Футболисты получили три дня выходных, которые проведут по собственному усмотрению. Травмированные игроки продолжают свое восстановление, а молодые футболисты – тренировки. Вскоре команда продолжит подготовку ко второй части сезона.

Напомним, за первую половину сбора «Динамо» провело четыре контрольных поединка – подопечные Александра Шовковского уступили чемпиону Косово «Балкани» со счетом 0:2, многократному чемпиону Польши – «Легии» – 1:3, победили действующего чемпиона Узбекистана – «Пахтакор». 5:1 и минимально проиграли представителю Болгарии – «Левски» (София).

Отметим, что во время второй части сбора у киевлян запланирован еще целый ряд контрольных поединков – против латвийской «Лиепаи», «Шкендии» из Северной Македонии, латвийской «РФШ», «Динамо» (Тбилиси), молдавских «Петрокуба» и «Шерифа» .