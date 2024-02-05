Испания05 февраля 2024, 09:23 |
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ФОТО. Карвахаль провел 400-й матч за Реал
По данному случаю Флорентино Перес вручил Дани памятную футболку
05 февраля 2024, 09:23 |
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Мадридское дерби против «Атлетико» (1:1) стало для защитника Дани Карвахаля 400-м матчем в составе «сливочных».
По этому случаю президент клуба Флорентино Перес вручил игроку футболку с цифрами 400 на спине, а вот команда порадовать победой над принципиальным соперником не смогла, пропустив гол в компенсированное время.
Отметим, что Карвахаль выступает за «Реал» с 2013 года, завоевав с клубом 23 трофея, в том числе трижды став чемпионом Испании и пять раз победив в Лиге чемпионов.
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