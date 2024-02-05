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  4. ФОТО. Карвахаль провел 400-й матч за Реал
Испания
05 февраля 2024, 09:23 |
187
0

ФОТО. Карвахаль провел 400-й матч за Реал

По данному случаю Флорентино Перес вручил Дани памятную футболку

05 февраля 2024, 09:23 |
187
0
ФОТО. Карвахаль провел 400-й матч за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Мадридское дерби против «Атлетико» (1:1) стало для защитника Дани Карвахаля 400-м матчем в составе «сливочных».

По этому случаю президент клуба Флорентино Перес вручил игроку футболку с цифрами 400 на спине, а вот команда порадовать победой над принципиальным соперником не смогла, пропустив гол в компенсированное время.

Отметим, что Карвахаль выступает за «Реал» с 2013 года, завоевав с клубом 23 трофея, в том числе трижды став чемпионом Испании и пять раз победив в Лиге чемпионов.

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Дани Карвахаль Реал Мадрид Реал - Атлетико Атлетико Мадрид Флорентино Перес
Источник ФК Реал Мадрид
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