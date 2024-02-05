«Худшее, что я видел». Экс-игрок Тоттенхэма оценил нынешний Челси

В воскресенье, 4 февраля, в 23-м туре чемпионата Англии лондонский «Челси» на своем поле встречался с «Вулверхэмптоном» и потерпел поражение со счетом 2:4.

По итогам поединка бывший игрок «Тоттенхэма» Джейми О’Хара заявил, что «Челси», цвета которого защищает украинец Михаил Мудрик, является одной из худших команд нынешнего сезона в АПЛ.

«Если вы фанат «Челси», должно быть, вам стыдно смотреть на свою команду. Они очень далеки от своих прежних стандартов, когда они были топ-командой, выигрывали АПЛ и доходили до финала Лиги чемпионов. Приезжая на «Стэмфорд Бридж», вы не получали ни одного момента, ни разу не били по воротам, они не пропускали голов. Теперь на «Стэмфорд Бридж» выходят с мыслью: «Погнали», – и потирают руки. «Вперед, играем с «Челси», крупным клубом, но они за много миль от этого».

Они просто хотят играть в хороший футбол, как команда резервистов, словно от этого ничего не зависит. Три очка в Премьер-лиге – это все. «Челси» – одна из худших команд, которые я видел в этом сезоне. Ужасно», – заявил Джейми О’Хара в эфире Sky Sports.

«Челси» в таблице АПЛ занимает 11-е место, имея 31 очко.

Ранее сообщалось, что наставник «синих» Маурисио Почеттино рискует лишиться занимаемого поста.