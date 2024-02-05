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  4. КЛОПП: «Против Арсенала мои игроки были просто людьми»
Англия
05 февраля 2024, 05:06 | Обновлено 05 февраля 2024, 05:09
382
0

КЛОПП: «Против Арсенала мои игроки были просто людьми»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о поражении от «Арсенала» в матче АПЛ

05 февраля 2024, 05:06 | Обновлено 05 февраля 2024, 05:09
382
0
КЛОПП: «Против Арсенала мои игроки были просто людьми»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выездной матч против лондонского «Арсенала», в котором его подопечные потерпели поражение (1:3).

«Поздравляю «Арсенал». Мы сегодня были недостаточно хороши. Я бы хотел, чтобы в игре подольше сохранялся счет 1:1.

Мы нашли способ вернуться в игру. У нас не было ударов в створ, однако мы смогли забить. Во втором тайме у нас были моменты, но мы пропустили – это не пошло на пользу. Такой гол Мартинелли лишь показывает, что наши парни тоже люди. И сегодня мы действительно были просто людьми.

Соперник забил несколько голов и во многих аспектах выглядел лучше нас. Нам нужно играть лучше, это очевидно.

Справедливо ли был удален Конате? Не уверен. Но даже без него мы проигрывали 1:2 со всего одним ударом в створ», – сказал Юрген Клопп.

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Юрген Клопп Ливерпуль Арсенал Лондон Арсенал - Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник BBC
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