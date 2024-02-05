Бундеслига. Лейпциг победил Унион, домашняя ничья Вольфсбурга
4 февраля состоялись две игры чемпионата Германии
Вчера, 4 февраля, в Бундеслиге состоялось две игры.
«Вольфсбург» дома принимал «Хоффенхайм». Гости дважды выходили вперед, но «волки» находили в себе силы, чтобы отыграться.
«Лейпциг» достаточно уверенно одолел «Унион» Голы забили Опенда и Шешко. Шешко мог делать дубль на 57-й минуте, но после просмотра VАR его второй гол арбитр отменил.
Бундеслига. 20-й тур. 4 февраля.
Вольфсбург – Хоффенхайм – 2:2
Голы: Майер (58, 70 пен) – Байер (6), Премель (66)
Лейпциг – Унион Берлин – 2:0
Голы: Опенда (11), Шешко (48)
Удаление: ... – Триммель (73)
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы сыграли в сухую ничью с «Реал Сосьедад»
4 февраля мадридское дерби в 23-м туре Ла Лиги завершилось со счетом 1:1