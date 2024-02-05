Бундеслига. Лейпциг победил Унион, домашняя ничья Вольфсбурга

Вчера, 4 февраля, в Бундеслиге состоялось две игры.

«Вольфсбург» дома принимал «Хоффенхайм». Гости дважды выходили вперед, но «волки» находили в себе силы, чтобы отыграться.

«Лейпциг» достаточно уверенно одолел «Унион» Голы забили Опенда и Шешко. Шешко мог делать дубль на 57-й минуте, но после просмотра VАR его второй гол арбитр отменил.

Бундеслига. 20-й тур. 4 февраля.

Вольфсбург – Хоффенхайм – 2:2

Голы: Майер (58, 70 пен) – Байер (6), Премель (66)

Лейпциг – Унион Берлин – 2:0

Голы: Опенда (11), Шешко (48)

Удаление: ... – Триммель (73)

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