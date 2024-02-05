СИМЕОНЕ: «Слабый матч для обеих команд» 

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подбил итоги встречи с «Реалом» (1:1). Специалист отметил, что оба клуба провели слабую игру.

«Слабый матч для обеих команд. «Реал» был лучше нас, однако матч не получился ярким.

Команды играли осторожно, никто не хотел допускать ошибок. Второй тайм был похожим. Забитый гол позволил нам сыграть вничью, что поможет продолжить борьбу в чемпионате.

«Атлетико» до самого конца матча хотел получить один балл. Команда продолжала искать возможность забить гол и в результате добилась заслуженной ничьей.

Могли ли мы победить? Нет. Это была странная игра, на мой взгляд.

У нас были голевые ситуации, хотя они забили и были лучше, но у нас было больше моментов. Во втором тайме также было не так много голевых ситуаций.

Это был далеко не такой яркий матч, как три предыдущие дерби. Это ничья, и для выездного матча это неплохой результат», – сказал наставник «Атлетико».