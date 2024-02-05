4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин начал поединок с первых минут и пропустил гол только на 90+3-й.

После завершения встречи Лунин выставил пост в своем Instagram:

«Хорошая игры, отличная командная работа, но плохой результат.

Горжусь этой командой и нашими болельщиками», – подписал публикацию Андрей.

ФОТО. «Плохой результат». Лунин несколькими словами оценил матч Реала с Атлетико