«Плохой результат». Лунин несколькими словами оценил матч Реала с Атлетико
Андрей опубликовал пост в Instagram после завершения мадридского дерби (1:1)
4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин начал поединок с первых минут и пропустил гол только на 90+3-й.
После завершения встречи Лунин выставил пост в своем Instagram:
«Хорошая игры, отличная командная работа, но плохой результат.
Горжусь этой командой и нашими болельщиками», – подписал публикацию Андрей.
ФОТО. «Плохой результат». Лунин несколькими словами оценил матч Реала с Атлетико
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