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  4. «Плохой результат». Лунин несколькими словами оценил матч Реала с Атлетико
Испания
05 февраля 2024, 02:32 |
208
0

«Плохой результат». Лунин несколькими словами оценил матч Реала с Атлетико

Андрей опубликовал пост в Instagram после завершения мадридского дерби (1:1)

05 февраля 2024, 02:32 |
208
0
«Плохой результат». Лунин несколькими словами оценил матч Реала с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин начал поединок с первых минут и пропустил гол только на 90+3-й.

После завершения встречи Лунин выставил пост в своем Instagram:

«Хорошая игры, отличная командная работа, но плохой результат.

Горжусь этой командой и нашими болельщиками», – подписал публикацию Андрей.

ФОТО. «Плохой результат». Лунин несколькими словами оценил матч Реала с Атлетико

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Андрей Лунин Реал Мадрид Атлетико Мадрид Реал - Атлетико Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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