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  4. ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после пропущенного гола на последней минуте
Испания
05 февраля 2024, 02:25 |
451
0

ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после пропущенного гола на последней минуте

4 февраля Андрей практические отыграл на ноль в поединке «Реал» – «Атлетико»

05 февраля 2024, 02:25 |
451
0
ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после пропущенного гола на последней минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин начал поединок с первых минут и пропустил гол только на 90+3-й от Маркоса Лльоренте.

В объектив камер попали эмоции Лунина после неприятного забитого мяча в ворота «сливочных» на последней минуте.

Сейчас «Реал» располагается на первом месте в таблице чемпионата Испании с 58 очками в активе. «Атлетико» идет 4-м с 48 пунктами.

ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после пропущенного гола на последней минуте

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Источник Sport.ua
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