ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после пропущенного гола на последней минуте
4 февраля Андрей практические отыграл на ноль в поединке «Реал» – «Атлетико»
4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин начал поединок с первых минут и пропустил гол только на 90+3-й от Маркоса Лльоренте.
В объектив камер попали эмоции Лунина после неприятного забитого мяча в ворота «сливочных» на последней минуте.
Сейчас «Реал» располагается на первом месте в таблице чемпионата Испании с 58 очками в активе. «Атлетико» идет 4-м с 48 пунктами.
ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после пропущенного гола на последней минуте
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр вышел на поле с первых минут и отыграл 1-й тайм, «Арсенал» выиграл 3:1
Смотрите видеообзор центрального поединка 23-го тура Серии A