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Чемпионат Франции
Брест
04.02.2024 18:05 – FT 0 : 0
Ницца
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Франция
05 февраля 2024, 02:19 | Обновлено 05 февраля 2024, 02:23
34
0

Чемпионат Франции. Гол Ляказетта принес Лиону победу над Марселем

Соперник Шахтера минимально уступил «Лиону»

05 февраля 2024, 02:19 | Обновлено 05 февраля 2024, 02:23
34
0
Чемпионат Франции. Гол Ляказетта принес Лиону победу над Марселем
Getty Images/Global Images Ukraine

4 февраля в Лиге 1 состоялось 6 матчей. В первом из них «Монако» на своем поле не сумел обыграть «Гавр». Также в ничью завершился поединок «Брест» – «Ницца».

«Лилль» Паулу Фонсеки дома разгромил аутсайдера «Клермон». По 3 очка заработали «Тулуза» и «Лорьян».

Центральный матч тура «Лион» – «Марсель» закрывал игровой день. «Ткачи» после ужасного старта сезона демонстрируют более уверенный футбол. В игре с принципиальным соперником они это доказали. Команда Гаттузо больше владела мячем, но всего лишь раз пробила в створ ворот хозяев. «Лион» за игру семь раз попал в створ ворот Пау Лопес. Один из этих ударов оказался точен – на 37-й минуте забил Ляказетт.

Бладодаря победе «Лион» набрал 19 очков и поднялся на 15-е место. «Марсель» без побед в чемпионате Франции уже четыре матча. «Провансальцы» имеют 29 баллов, что позволяет идти на восьмом месте.

Чемпионат Франции. 20-й тур. 4 февраля.

Монако – Гавр – 1:1

Голы: Бен-Йеддер (63) – Фофана (65 авт)

Лилль – Клермон – 4:0

Голы: Дэвид (10, 35), Андре (24), Жегрова (40)

Реймс – Тулуза – 2:3

Голы: Теума (49), Акиема (90+1) – Мависса (11), Бабичка (31), Даллинга (45+1 пен)

Брест – Ницца – 0:0

Мец – Лорьян – 1:2

Голы: Ламкель Зе (22) – Бамба (19), Кацарис (58)

Лион – Марсель – 1:0

Гол: Ляказетт (37)

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Источник Sport.ua
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