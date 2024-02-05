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Испания
05 февраля 2024, 00:17 | Обновлено 05 февраля 2024, 00:25
686
1

ВИДЕО. Льоренте спас Атлетико. Как Лунин пропустил в мадридском дерби

Украинский голкипер сыграл весь матч за мадридский Реал

05 февраля 2024, 00:17 | Обновлено 05 февраля 2024, 00:25
686
1
ВИДЕО. Льоренте спас Атлетико. Как Лунин пропустил в мадридском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 февраля прошел поединок 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли мадридские «Реал» и «Атлетико» (1:1).

Команды встречались в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл весь матч за галактикос.

Маркус Льоренте спас Атлетико от поражения на 90+3 минуте.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы матча Реала и Атлетико

Турнирное положение: Реал (58), Жирона (56), Барселона (50), Атлетико М (48), Атлетик Б (45).

ГОЛ! 1:1. Маркос Льоренте, 90+3 мин.

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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Маркос Льоренте видео голов и обзор Реал - Атлетико
Источник Sport.ua
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Український голкіпер зіграв весь матч за мадридський Реал
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Таке враження,що воротарів дуже часто змінюють по ходу матчу,я розумію таке писати про гравця в полі,але про воротаря.
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