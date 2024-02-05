ВИДЕО. Льоренте спас Атлетико. Как Лунин пропустил в мадридском дерби
Украинский голкипер сыграл весь матч за мадридский Реал
Вечером 4 февраля прошел поединок 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли мадридские «Реал» и «Атлетико» (1:1).
Команды встречались в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл весь матч за галактикос.
Маркус Льоренте спас Атлетико от поражения на 90+3 минуте.
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы матча Реала и Атлетико
Турнирное положение: Реал (58), Жирона (56), Барселона (50), Атлетико М (48), Атлетик Б (45).
ГОЛ! 1:1. Маркос Льоренте, 90+3 мин.
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Смотрите видеообзор поединка 23-го тура испанской Ла Лиги
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Таке враження,що воротарів дуже часто змінюють по ходу матчу,я розумію таке писати про гравця в полі,але про воротаря.