Испания04 февраля 2024, 23:27 | Обновлено 05 февраля 2024, 00:59
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ВИДЕО. Как забил Гринвуд? Бетис и Хетафе разошлись миром, победа Сельты
Вильярреал и Кадис не сумели распечатать ворота друг друга
04 февраля 2024, 23:27 | Обновлено 05 февраля 2024, 00:59
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4 февраля состоялись три матча 23-го тура чемпионата Испании.
Бетис и Хетафе разошлись миром (1:1), у гостей забил скандальный форвард Мейсон Гринвуд.
Сельта взяла 3 очка, победив Осасуну (3:0). Вильярреал и Кадис не сумели распечатать ворота друг друга (0:0).
Чемпионат Испании. 23-й тур, 4 июля
Вильярреал – Кадис – 0:0
Осасуна – Сельта – 0:3
Голы: Ларсен, 24, Де Ла Торре, 25, Дувикас, 90
Бетис – Хетафе – 1:1
Голы: Иско, 35 (пен) – Гринвуд, 8 (пен)
События матча
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Иско (Бетис).
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Мейсон Гринвуд (Хетафе).
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