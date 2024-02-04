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Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 22:55 | Обновлено 04 февраля 2024, 23:24
436
0

МАРТЫНЮК: «Тренируюсь с юниорами. Возможно, будет вариант с арендой»

Полузащитник уже не рассчитывает на место в команде Виктора Скрипника

04 февраля 2024, 22:55 | Обновлено 04 февраля 2024, 23:24
436
0
МАРТЫНЮК: «Тренируюсь с юниорами. Возможно, будет вариант с арендой»
ФК Металлист 1925. Ярослав Мартынюк

Прошлой осенью полузащитники Ярослав Мартынюк и Андрей Ткачук были игроками основного состава «Металлиста 1925», но после появления у руля Виктора Скрипника их не взяли на испанский этап подготовки к весенней части чемпионата УПЛ, и они сейчас тренируются с юниорами харьковского клуба U-19.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua хавбек Ярослав Mартынюк поделился впечатлениями от столь резких изменений в своей футбольной карьере:

– Знаете, я всегда очень ответственно относился к исполнению своих обязанностей. И когда сказали, что необходимо готовиться с юниорами – значит, так надо. Ничего страшного, тем более, что руководитель резервистов Сергей Карпенко – грамотный специалист, и мне нравится его тренировочный процесс.

– По-твоему, когда может появиться конкретика с твоим дальнейшим сотрудничеством с «Металлистом 1925»?

– Я на контракте до конца июня 2024 года, и, прежде всего, клуб должен определиться, нужен ли Ярослав Мартынюк харьковчанам. Если нет, то подыскать варианты с той же арендой, которые устраивали бы и меня.

– Кстати, а потеря места в основном составе не скажется негативно на твоей зарплате?

– Нет, в условиях контракта такое не прописано.

– А может так случиться, что после возвращения из испанских сборов Виктор Скрипник скажет, что на тебя рассчитывает?

– Вряд ли. Более того, думаю, что кадровые потери в «Металлисте 1925 года» еще будут.

– А за тот период, что ты тренируешься с юниорским составом, твой агент не подыскивал тебе какой-то запасной вариант с продолжением карьеры?

– Во-первых, у меня уже давно нет агента, я всегда стараюсь рассчитывать на свои силы. Во-вторых, поскольку у меня действующий контракт, я не видел необходимости со своей стороны проявлять какую-то инициативу.

– А на решение Скрипника не взять тебя и Ткачука в Испанию, не мог повлиять ваш возраст?

– Я считаю, что 34 года в футболе – время расцвета. Возьмите хотя бы в пример моего ровесника из «Шахтера» Тараса Степаненко, без которого трудно представить эту команду. Да и за границей сейчас феерят немало опытных бойцов. Я уверен, как никогда, в своих силах и уверен, что чужого места не занимаю. То же могу сказать и о своем одноклубнике Андрее Ткачуке.

– И все же, увидим ли тебя в рядах «Металлиста 1925»?

– Мени также хочется как можно скорее узнать ответ на этот вопрос. Пока упорно готовлюсь с юниорским составом и с нетерпением жду возвращения Виктора Скрипника из Испании.

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чемпионат Украины по футболу Андрей Ткачук Ярослав Мартынюк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Металлист 1925 инсайд Виктор Скрипник Сергей Карпенко Металлист 1925 U-19
Источник Sport.ua
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