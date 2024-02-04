Серия А. Хвича вырвал победу для Наполи на 87-й, Аталанта обыграла Лацио

4 февраля состоялось 3 матча 23-го тура Серии А.

«Салернитана» в гостях расписала мировую с «Торино» со счетом 0:0.

«Наполи» на 87-й минуте благодаря Хвиче Кварацхелии вырвал победу у «Вероны» 2:1. Еще один гол у неаполитанцев забил Сириль Нгонге (79), а «Вероны» отличился Диего Коппола.

«Аталанта» дома обыграла «Лацио» со счетом 3:1. Голы за хозяев оформили Марио Пашалич (16) и Шарль де Кетеларе (43, пен., 76), а у гостей единственный мяч забил Чиро Иммобиле (84, пен.).

Серия А. 23-й тур. 4 февраля

Торино – Салернитана – 0:0

Наполи – Верона – 2:1

Голы: Нгонге, 79, Кварацхелия, 87 – Коппола, 72

Аталанта – Лацио – 3:1

Голы: Пашич, 64, Шарль де Кетеларе (43, пен., 76) – Иммобиле (84, пен.)