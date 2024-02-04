Серия А. Хвича вырвал победу для Наполи на 87-й, Аталанта обыграла Лацио
4 февраля состоялось 3 матча 23-го тура чемпионата Италии
4 февраля состоялось 3 матча 23-го тура Серии А.
«Салернитана» в гостях расписала мировую с «Торино» со счетом 0:0.
«Наполи» на 87-й минуте благодаря Хвиче Кварацхелии вырвал победу у «Вероны» 2:1. Еще один гол у неаполитанцев забил Сириль Нгонге (79), а «Вероны» отличился Диего Коппола.
«Аталанта» дома обыграла «Лацио» со счетом 3:1. Голы за хозяев оформили Марио Пашалич (16) и Шарль де Кетеларе (43, пен., 76), а у гостей единственный мяч забил Чиро Иммобиле (84, пен.).
Серия А. 23-й тур. 4 февраля
Торино – Салернитана – 0:0
Наполи – Верона – 2:1
Голы: Нгонге, 79, Кварацхелия, 87 – Коппола, 72
Аталанта – Лацио – 3:1
Голы: Пашич, 64, Шарль де Кетеларе (43, пен., 76) – Иммобиле (84, пен.)
Full time ⏹️#SFT | #TorinoSalernitana pic.twitter.com/So39qkXIs0— Torino Football Club (@TorinoFC1906_En) February 4, 2024
⏹️ Full time: #NapoliVerona 2-1 💪— Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 4, 2024
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/jHx9Z54gjC
CHE VITTORIAAAAAA!!! 🚀— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 4, 2024
MASSIVE WIIINNN!!! 🤩#AtalantaLazio #SerieA #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/gTBBLQDMeQ
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец вышел во втором тайме и отличился результативным действием
Каталонцы сыграли в сухую ничью с «Реал Сосьедад»