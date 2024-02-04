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Чемпионат Италии
Аталанта
04.02.2024 19:00 – FT 3 : 1
Лацио
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Италия
04 февраля 2024, 22:01 |
146
0

Серия А. Хвича вырвал победу для Наполи на 87-й, Аталанта обыграла Лацио

4 февраля состоялось 3 матча 23-го тура чемпионата Италии

04 февраля 2024, 22:01 |
146
0
Серия А. Хвича вырвал победу для Наполи на 87-й, Аталанта обыграла Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

4 февраля состоялось 3 матча 23-го тура Серии А.

«Салернитана» в гостях расписала мировую с «Торино» со счетом 0:0.

«Наполи» на 87-й минуте благодаря Хвиче Кварацхелии вырвал победу у «Вероны» 2:1. Еще один гол у неаполитанцев забил Сириль Нгонге (79), а «Вероны» отличился Диего Коппола.

«Аталанта» дома обыграла «Лацио» со счетом 3:1. Голы за хозяев оформили Марио Пашалич (16) и Шарль де Кетеларе (43, пен., 76), а у гостей единственный мяч забил Чиро Иммобиле (84, пен.).

Серия А. 23-й тур. 4 февраля

Торино – Салернитана – 0:0

Наполи – Верона – 2:1
Голы: Нгонге, 79, Кварацхелия, 87 – Коппола, 72

Аталанта – Лацио – 3:1
Голы: Пашич, 64, Шарль де Кетеларе (43, пен., 76) – Иммобиле (84, пен.)

События матча

84’
ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Лацио).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
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Источник Sport.ua
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