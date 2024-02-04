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  4. Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на дерби с Атлетико
Испания
04 февраля 2024, 21:01 | Обновлено 04 февраля 2024, 21:07
3711
3

Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на дерби с Атлетико

Поединок 23-го тура Ла Лиги состоится 4 февраля в 22:00 по Киеву

04 февраля 2024, 21:01 | Обновлено 04 февраля 2024, 21:07
3711
3
Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на дерби с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

4 февраля состоится матч 23-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Атлетико» Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Пресс-служба королевского клуба традиционно назвала стартовый состав за 2 часа до начала игры. Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти прогнозируемо поставил в ворота команды украинского голкипера Андрея Лунина.

«Матрасники» объявили стартовых 11 игроков позже.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию поединка.

Стартовые составы на матч между Реалом та Атлетико

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Источник Sport.ua
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Philip J. Fry
Ще б впевнено на нуль відстояти і було б супер
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OKs100
Интрига кто первый вратарь, а кто лавочник завершена. Со следующего сезона Кепа будет в Лутоне или в Лечче.
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