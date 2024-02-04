Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на дерби с Атлетико

4 февраля состоится матч 23-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Атлетико» Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Пресс-служба королевского клуба традиционно назвала стартовый состав за 2 часа до начала игры. Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти прогнозируемо поставил в ворота команды украинского голкипера Андрея Лунина.

«Матрасники» объявили стартовых 11 игроков позже.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию поединка.

Стартовые составы на матч между Реалом та Атлетико