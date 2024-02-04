Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на дерби с Атлетико
Поединок 23-го тура Ла Лиги состоится 4 февраля в 22:00 по Киеву
4 февраля состоится матч 23-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Атлетико» Мадрид.
Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Пресс-служба королевского клуба традиционно назвала стартовый состав за 2 часа до начала игры. Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти прогнозируемо поставил в ворота команды украинского голкипера Андрея Лунина.
«Матрасники» объявили стартовых 11 игроков позже.
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию поединка.
Стартовые составы на матч между Реалом та Атлетико
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 4, 2024
🆚 @Atleti@UnicajaBanco | #RealMadridAtleti pic.twitter.com/yBhpqvm14B
😏 Partidos que no necesitan presentación.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 4, 2024
🔜 #RealMadridAtleti pic.twitter.com/KDWHLY7Vwp
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