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Испания
29 января 2024, 04:49 |
66
0

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 февраля в 22:00 поединок 23-го тура испанской Ла Лиги

29 января 2024, 04:49 |
66
0
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 4 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Реал - Атлетико Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн Андрей Лунин Реал Мадрид Атлетико Мадрид
Источник Sport.ua
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