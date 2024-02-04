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  4. Травма? Зинченко неожиданно заменили в перерыве матча Арсенал – Ливерпуль
Англия
04 февраля 2024, 19:53 |
3064
1

Травма? Зинченко неожиданно заменили в перерыве матча Арсенал – Ливерпуль

После первой 45-минутки счет в центральном поединке тура АПЛ 1:1

04 февраля 2024, 19:53 |
3064
1
Травма? Зинченко неожиданно заменили в перерыве матча Арсенал – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

4 февраля проходит центральный матч 23-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ливерпулем» на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начал поединок с первых минут, однако после первой 45-минутки наставник хозяев Микель Артета решил заменить украинца на Якубка Кивиора.

Многие фанаты лондонцев удивились такому решению Артеты, поскольку вопросов к игре Зинченко практически нет.

Болельщики предположили, что Александр мог получить травму, или же почувствовать дискомфорт.

На 60-й минуте матча счет 1:1. На 14-й гол счет открыл Букайо Сака, а на 45+3-й Габриэл оформил автогол.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль».

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Якуб Кивиор Александр Зинченко Арсенал Лондон Ливерпуль Арсенал - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Микель Артета
Источник Sport.ua
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