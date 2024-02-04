Травма? Зинченко неожиданно заменили в перерыве матча Арсенал – Ливерпуль
После первой 45-минутки счет в центральном поединке тура АПЛ 1:1
4 февраля проходит центральный матч 23-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ливерпулем» на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начал поединок с первых минут, однако после первой 45-минутки наставник хозяев Микель Артета решил заменить украинца на Якубка Кивиора.
Многие фанаты лондонцев удивились такому решению Артеты, поскольку вопросов к игре Зинченко практически нет.
Болельщики предположили, что Александр мог получить травму, или же почувствовать дискомфорт.
На 60-й минуте матча счет 1:1. На 14-й гол счет открыл Букайо Сака, а на 45+3-й Габриэл оформил автогол.
Sport.ua проводит видеотрансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль».
A change at the break...— Arsenal (@Arsenal) February 4, 2024
↩️ Zinchenko
🔛 Kiwior
🔴 1-1 🟣 (46) pic.twitter.com/8DHWzM8D8R
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