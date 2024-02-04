Лучший защитник Борнмута. Названа оценка Забарного за матч с Ноттингемом

4 февраля состоялся матч 23-го тура между командами «Борнмут» и «Ноттингем Форест». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. Такой показатель Ильи является лучшим среди защитников хозяев.

Лучшим игроком матча был признан автор ассиста в составе «Борнмута» Луис Синистерра (7.8).

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Ноттингем Форест – 1:1