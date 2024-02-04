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  4. Мидлсбро – Сандерленд – 1:1. Русин отпраздновал в стиле Мбаппе. Видео голов
Англия
04 февраля 2024, 17:31 |
329
0

Мидлсбро – Сандерленд – 1:1. Русин отпраздновал в стиле Мбаппе. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Чемпионшипа

04 февраля 2024, 17:31 |
329
0
Мидлсбро – Сандерленд – 1:1. Русин отпраздновал в стиле Мбаппе. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

4 февраля состоялся матч 30-го тура Чемпионшипа между командами «Мидлсбро» и «Сандерленд». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард гостей Назарий Русин начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле только на 67-й минуте. На 83-й украинец оформил гол и вырвал ничью для «черных котов».

После забитого мяча Русин отпраздновал в стиле звездного француза Килиана Мбаппе.

Чемпионшип. 30-й тур. 4 февраля

Мидлсбро – Сандерленд – 1:1

Голы: Форсс, 61 – Русин, 83

Видео голов и обзор матча:

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Назарий Русин видео голов и обзор Сандерленд Мидлсбро Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Килиан Мбаппе
Источник Sport.ua
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