Англия04 февраля 2024, 17:31 |
329
0
Мидлсбро – Сандерленд – 1:1. Русин отпраздновал в стиле Мбаппе. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Чемпионшипа
04 февраля 2024, 17:31 |
329
0
4 февраля состоялся матч 30-го тура Чемпионшипа между командами «Мидлсбро» и «Сандерленд». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский форвард гостей Назарий Русин начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле только на 67-й минуте. На 83-й украинец оформил гол и вырвал ничью для «черных котов».
После забитого мяча Русин отпраздновал в стиле звездного француза Килиана Мбаппе.
Чемпионшип. 30-й тур. 4 февраля
Мидлсбро – Сандерленд – 1:1
Голы: Форсс, 61 – Русин, 83
Видео голов и обзор матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 февраля 2024, 21:03 4
В украинца мышечный дискомфорт
Футбол | 04 февраля 2024, 08:50 2
Дмитрий Бабелюк прокомментировал повреждение украинского форварда «Жироны»
Футбол | 03.02.2024, 22:03
Футбол | 04.02.2024, 15:25
Футбол | 04.02.2024, 15:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.02.2024, 12:29 1
03.02.2024, 23:18 6
03.02.2024, 09:50 16
03.02.2024, 02:22 8
03.02.2024, 09:19 1
04.02.2024, 08:04
02.02.2024, 20:22 6
02.02.2024, 19:54 2