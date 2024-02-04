Мидлсбро – Сандерленд – 1:1. Русин отпраздновал в стиле Мбаппе. Видео голов

4 февраля состоялся матч 30-го тура Чемпионшипа между командами «Мидлсбро» и «Сандерленд». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард гостей Назарий Русин начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле только на 67-й минуте. На 83-й украинец оформил гол и вырвал ничью для «черных котов».

После забитого мяча Русин отпраздновал в стиле звездного француза Килиана Мбаппе.

Чемпионшип. 30-й тур. 4 февраля

Мидлсбро – Сандерленд – 1:1

Голы: Форсс, 61 – Русин, 83

Видео голов и обзор матча: