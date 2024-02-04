Стала известна оценка Русина за матч с Мидлсбро, в котором он забил гол
4 февраля «Сандерленд» сыграл вничью в поединке 30-го тура Чемпионшипа
4 февраля состоялся матч 30-го тура Чемпионшипа между командами «Мидлсбро» и «Сандерленд». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский форвард гостей Назарий Русин начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле только на 67-й минуте. На 83-й украинец оформил гол и вырвал ничью для «черных котов».
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.0 баллов.
Лучшим игроком мата был признан автор гола в составе «Мидлсбро» Маркус Форсс (7.7).
Оценки WhoScored за матч Мидлсбро – Сандерленд – 1:1
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