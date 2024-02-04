Стала известна оценка Русина за матч с Мидлсбро, в котором он забил гол

4 февраля состоялся матч 30-го тура Чемпионшипа между командами «Мидлсбро» и «Сандерленд». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард гостей Назарий Русин начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле только на 67-й минуте. На 83-й украинец оформил гол и вырвал ничью для «черных котов».

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.0 баллов.

Лучшим игроком мата был признан автор гола в составе «Мидлсбро» Маркус Форсс (7.7).

Оценки WhoScored за матч Мидлсбро – Сандерленд – 1:1