3 февраля состоялся матч 23-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Реал Сосьедад». Игра завершилась со счетом 0:0.

На поединке присутствовал президент житомирского футбольного клуба «Полесье» Геннадий Буткевич. Он встретился с владельцем «красно-белых» Делфи Гели.

Буткевич подарил Делфи футболку с фамилией Александра Усика под номером 17.

Отметим, что в составе «Жироны» выступают украинские футболисты Виктор Цыганков и Артем Довбик. Довбик не принимал участие в матче против «Реала Сосьедад» из-за травмы колена.

ФОТО. Буткевич встретился с президентом Жироны и подарил футболку Усика