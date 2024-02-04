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  4. ФОТО. Буткевич встретился с президентом Жироны и подарил футболку Усика
Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 16:12 |
619
1

ФОТО. Буткевич встретился с президентом Жироны и подарил футболку Усика

Владелец «Полесья» посетил матч «красно-белых» против «Реала Сосьедад»

04 февраля 2024, 16:12 |
619
1
ФОТО. Буткевич встретился с президентом Жироны и подарил футболку Усика
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

3 февраля состоялся матч 23-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Реал Сосьедад». Игра завершилась со счетом 0:0.

На поединке присутствовал президент житомирского футбольного клуба «Полесье» Геннадий Буткевич. Он встретился с владельцем «красно-белых» Делфи Гели.

Буткевич подарил Делфи футболку с фамилией Александра Усика под номером 17.

Отметим, что в составе «Жироны» выступают украинские футболисты Виктор Цыганков и Артем Довбик. Довбик не принимал участие в матче против «Реала Сосьедад» из-за травмы колена.

ФОТО. Буткевич встретился с президентом Жироны и подарил футболку Усика

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Геннадий Буткевич Полесье Житомир Жирона Жирона - Реал Сосьедад Ла Лига чемпионат Испании по футболу Александр Усик фото футболки
Источник Sport.ua
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