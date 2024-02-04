Англия04 февраля 2024, 15:23 |
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Забарный – в основе Борнмута на матч Ноттингем Форест
Украинский защитник выйдет на поле с первых минут
04 февраля 2024, 15:23 |
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Сегодня, 4 февраля «Борнмут» Илья Забарного в матче 23-го тура АПЛ дома примет «Ноттингем Форест». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Стал известен стартовый состав «Борнмута» на матч. Забарный выйдет в основе своей команды.
Состав «Борнмута»: Нето, Келли, Смит, Сенеси, Забарный, Кук, Кристи, Синистерра, Семеньо, Клюйверт, Соланке
Вингер «Челси» Михаил Мудрик останется в запасе «Челси» на матч с «Вулверхэмптоном».
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