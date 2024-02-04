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  4. Забарный – в основе Борнмута на матч Ноттингем Форест
Англия
04 февраля 2024, 15:23 |
106
0

Забарный – в основе Борнмута на матч Ноттингем Форест

Украинский защитник выйдет на поле с первых минут

04 февраля 2024, 15:23 |
106
0
Забарный – в основе Борнмута на матч Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 4 февраля «Борнмут» Илья Забарного в матче 23-го тура АПЛ дома примет «Ноттингем Форест». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Стал известен стартовый состав «Борнмута» на матч. Забарный выйдет в основе своей команды.

Состав «Борнмута»: Нето, Келли, Смит, Сенеси, Забарный, Кук, Кристи, Синистерра, Семеньо, Клюйверт, Соланке

Вингер «Челси» Михаил Мудрик останется в запасе «Челси» на матч с «Вулверхэмптоном».

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Борнмут Илья Забарный Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига стартовые составы
Источник Sport.ua
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