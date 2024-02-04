Англия04 февраля 2024, 15:07 |
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Мудрик сыграет? Челси назвал состав на матч с Вулверхэмптоном
Украинец начнет матч в запасе
04 февраля 2024, 15:07 |
1778
9
Сегодня, 4 февраля «Челси» Михаила Мудрика в матче 23-го тура АПЛ дома примет «Вулверхэмптон». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Стал известен состав «Челси» на матч. Мудрик начнет матч на скамейке запасных.
Состав «Челси»: Петрович, Густо, Дисаси, Тиаго Силва, Чилуэлл, Кайседо, Галлахер, Энцо Фернандес, Палмер, Нкунку, Стерлинг
Запас: Беттинелли, Бергстрём, Бадиашиль, Гилкрист, Казадеи, Чуквуэмека, Мадуэке, Мудрик, Джексон
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Есть Караваев универсал.
С Боснией нужен результат.
У нас нет левых вингеров кроме Мудрыка. И он сидит на лавке.