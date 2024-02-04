Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик сыграет? Челси назвал состав на матч с Вулверхэмптоном
Англия
04 февраля 2024, 15:07 |
1778
9

Мудрик сыграет? Челси назвал состав на матч с Вулверхэмптоном

Украинец начнет матч в запасе

04 февраля 2024, 15:07 |
1778
9
Мудрик сыграет? Челси назвал состав на матч с Вулверхэмптоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 4 февраля «Челси» Михаила Мудрика в матче 23-го тура АПЛ дома примет «Вулверхэмптон». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Стал известен состав «Челси» на матч. Мудрик начнет матч на скамейке запасных.

Состав «Челси»: Петрович, Густо, Дисаси, Тиаго Силва, Чилуэлл, Кайседо, Галлахер, Энцо Фернандес, Палмер, Нкунку, Стерлинг

Запас: Беттинелли, Бергстрём, Бадиашиль, Гилкрист, Казадеи, Чуквуэмека, Мадуэке, Мудрик, Джексон

По теме:
Арсенал – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
ВИДЕО. Русин забил полуфиналисту Кубка лиги и вырвал ничью для Сандерленда
Челси – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
Бокс | 03 февраля 2024, 21:43 23
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри

Поединок за звание абсолюта состоится 18 мая 2024 года в Эр-Рияде

17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
Футбол | 03 февраля 2024, 14:15 25
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?

Юный воспитанник «красных дьяволов» в перспективе может стать одним из лидеров «сине-желтых»

Тренер Жироны назвал серьезность травмы у Довбика. Когда сможет сыграть?
Футбол | 04.02.2024, 12:59
Тренер Жироны назвал серьезность травмы у Довбика. Когда сможет сыграть?
Тренер Жироны назвал серьезность травмы у Довбика. Когда сможет сыграть?
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
Футбол | 03.02.2024, 22:03
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
Бокс | 04.02.2024, 11:17
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_CO
За які заслуги Мурзік в запас потрапляє?
Ответить
+5
Александр
А вы бы поставили его в состав ?
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Koze_Bayan
Мудрик как курица без головы. Бегает быстро, но толку ноль. 
Ответить
+2
NoMad
Мудрик таке днiще, що навiть в такому лайнi як Челсi сидить на лавцi
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Реброву не завидую. Есть 2 правых хороших вингера Циганков и Зубков.
Есть Караваев универсал.
С Боснией нужен результат.
У нас нет левых вингеров кроме Мудрыка. И он сидит на лавке.
Ответить
0
Андрій Шевченко
пудрик і "зіграти" це слова антоніми
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бой Усика против Фьюри не состоится в феврале. Британец получил травму
Бой Усика против Фьюри не состоится в феврале. Британец получил травму
02.02.2024, 19:45 77
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Вечер бокса Усик – Фьюри отменен. Замены на Хрговича не будет
ОФИЦИАЛЬНО. Вечер бокса Усик – Фьюри отменен. Замены на Хрговича не будет
03.02.2024, 09:50 16
Бокс
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
03.02.2024, 19:01 1
Бокс
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
04.02.2024, 08:04
Футбол
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
02.02.2024, 20:40 15
Бокс
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
04.02.2024, 07:11 18
Футбол
Довбик прокомментировал новость о своей травме
Довбик прокомментировал новость о своей травме
03.02.2024, 23:18 6
Футбол
Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико
Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико
02.02.2024, 19:54 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем