Мудрик сыграет? Челси назвал состав на матч с Вулверхэмптоном

Сегодня, 4 февраля «Челси» Михаила Мудрика в матче 23-го тура АПЛ дома примет «Вулверхэмптон». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Стал известен состав «Челси» на матч. Мудрик начнет матч на скамейке запасных.

Состав «Челси»: Петрович, Густо, Дисаси, Тиаго Силва, Чилуэлл, Кайседо, Галлахер, Энцо Фернандес, Палмер, Нкунку, Стерлинг

Запас: Беттинелли, Бергстрём, Бадиашиль, Гилкрист, Казадеи, Чуквуэмека, Мадуэке, Мудрик, Джексон