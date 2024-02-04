Алексей ХОБЛЕНКО: «Процесс перехода был медленный»

Украинский форвард Алексей Хобленко прокомментировал свой полноценный переход из «Кривбасса» в ЛНЗ, за который он выступал в первой половину сезона на правах аренды:

«После окончания аренды в ЛНЗ я вернулся домой, к семье, к жене, к друзьям, отдыхал. После Нового года я начал заниматься уже индивидуально, готовиться к чемпионату. Я хотел остаться в ЛНЗ и все делал, чтобы остаться здесь. Сейчас я здесь.

Процесс перехода был медленный, но мы все-таки договорились, и я здесь. Я очень рад быть в команде, очень рад всех видеть. По всем соскучился. Поддерживал связь с Рыбалкой - мы живем рядом в Киеве, играли вместе в футбол в свободное время в отпуске. С Бойко переписывались.

Я поддерживал форму дома. В тренажерном зале был, бегал сам. Сейчас до начала чемпионата еще 20 дней, так что, я думаю, еще успею набрать форму и помогу команде».