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  4. Алексей ХОБЛЕНКО: «Процесс перехода был медленный»
Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 13:14 |
111
0

Алексей ХОБЛЕНКО: «Процесс перехода был медленный»

Украинский форвард – о подписании контракта с ЛНЗ

04 февраля 2024, 13:14 |
111
0
Алексей ХОБЛЕНКО: «Процесс перехода был медленный»
ФК ЛНЗ. Алексей Хобленко

Украинский форвард Алексей Хобленко прокомментировал свой полноценный переход из «Кривбасса» в ЛНЗ, за который он выступал в первой половину сезона на правах аренды:

«После окончания аренды в ЛНЗ я вернулся домой, к семье, к жене, к друзьям, отдыхал. После Нового года я начал заниматься уже индивидуально, готовиться к чемпионату. Я хотел остаться в ЛНЗ и все делал, чтобы остаться здесь. Сейчас я здесь.

Процесс перехода был медленный, но мы все-таки договорились, и я здесь. Я очень рад быть в команде, очень рад всех видеть. По всем соскучился. Поддерживал связь с Рыбалкой - мы живем рядом в Киеве, играли вместе в футбол в свободное время в отпуске. С Бойко переписывались.

Я поддерживал форму дома. В тренажерном зале был, бегал сам. Сейчас до начала чемпионата еще 20 дней, так что, я думаю, еще успею набрать форму и помогу команде».

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Источник ФК ЛНЗ
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