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  4. Почеттино ответил на критику об отсутствии прогресса у Челси
Англия
04 февраля 2024, 12:52 | Обновлено 04 февраля 2024, 13:08
184
0

Почеттино ответил на критику об отсутствии прогресса у Челси

Наставник «пенсионеров» – о результатах подопечных

04 февраля 2024, 12:52 | Обновлено 04 февраля 2024, 13:08
184
0
Почеттино ответил на критику об отсутствии прогресса у Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино пояснил свою позицию в отношении того, что построение новой успешной команды при нем затянулось.

«Да, мы хотим результата здесь и сейчас, ждать трудно. Но вспомните, на третий год Клоппа в «Ливерпуле» они приехали на «Уэмбли» играть матч с «Тоттенхэмом», и мы обыграли их со счетом 4:1 (речь о матче АПЛ-2017/2018, когда Почеттино был во главе «шпор». – прим.). Но никто не говорил, что это конец света для «Ливерпуля».

Посмотрите, что произошло после этого. Они выиграли Премьер-лигу, Лигу чемпионов. На четвёртый год они полноценно заиграли», – заявил Почеттино.

«Челси» в таблице чемпионата Англии занимает 10-е место, имея 31 очко.

Ранее Маурисио Почеттино дал совет украинцу Михаилу Мудрику, чтобы стать игроком старта «Челси».

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Маурисио Почеттино Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Football London
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