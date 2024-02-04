Почеттино ответил на критику об отсутствии прогресса у Челси

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино пояснил свою позицию в отношении того, что построение новой успешной команды при нем затянулось.

«Да, мы хотим результата здесь и сейчас, ждать трудно. Но вспомните, на третий год Клоппа в «Ливерпуле» они приехали на «Уэмбли» играть матч с «Тоттенхэмом», и мы обыграли их со счетом 4:1 (речь о матче АПЛ-2017/2018, когда Почеттино был во главе «шпор». – прим.). Но никто не говорил, что это конец света для «Ливерпуля».

Посмотрите, что произошло после этого. Они выиграли Премьер-лигу, Лигу чемпионов. На четвёртый год они полноценно заиграли», – заявил Почеттино.

«Челси» в таблице чемпионата Англии занимает 10-е место, имея 31 очко.

Ранее Маурисио Почеттино дал совет украинцу Михаилу Мудрику, чтобы стать игроком старта «Челси».