Не все так серьезно? Врач назвал уточненную версию травмы у Довбика

Форвард испанской «Жироны» Артем Довбик выпал из обоймы каталонской команды из-за травмы.

Повреждение у украинца сразу же породило множество слухов как о самой травме, так и о сроках восстановления Довбика. Сам игрок заявил, что должен вернуться в строй через месяц. Однако медицинский штаб «Жироны» ситуацию вокруг украинца никак не прокомментировал.

«Как нас здорово всех покачали вчера. Во всем этом бардаке [с травмой Довбика] следовало бы полагаться на слова медицинского штаба команды, которому слова не давали. Как правило, они публикуют отчет с указанным диагнозом, степенью травмы и ориентировочными сроками возвращения. Зато приходится комментировать то слухи от журналистов, то мнение игрока или тренера, которые не всегда являются истиной.

Таким образом, мы разобрали все возможные сценарии, которые могут произойти в случае травмы мениска. Остался, наверное, последний и самый легкий – контузия мениска. Это просто ушиб, который проходит за несколько дней», – утверждает спортивный врач Дмитрий Бабелюк.