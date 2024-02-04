Не все так серьезно? Врач назвал уточненную версию травмы у Довбика
Украинский нападающий «Жироны» имеет проблемы с коленом
Форвард испанской «Жироны» Артем Довбик выпал из обоймы каталонской команды из-за травмы.
Повреждение у украинца сразу же породило множество слухов как о самой травме, так и о сроках восстановления Довбика. Сам игрок заявил, что должен вернуться в строй через месяц. Однако медицинский штаб «Жироны» ситуацию вокруг украинца никак не прокомментировал.
«Как нас здорово всех покачали вчера. Во всем этом бардаке [с травмой Довбика] следовало бы полагаться на слова медицинского штаба команды, которому слова не давали. Как правило, они публикуют отчет с указанным диагнозом, степенью травмы и ориентировочными сроками возвращения. Зато приходится комментировать то слухи от журналистов, то мнение игрока или тренера, которые не всегда являются истиной.
Таким образом, мы разобрали все возможные сценарии, которые могут произойти в случае травмы мениска. Остался, наверное, последний и самый легкий – контузия мениска. Это просто ушиб, который проходит за несколько дней», – утверждает спортивный врач Дмитрий Бабелюк.
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