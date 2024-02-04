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Аргентина
04 февраля 2024, 12:03 |
585
0

Экс-игрок Милана и Лацио объявил о завершении карьеры

Лукас Билья повесил бутсы на гвоздь

04 февраля 2024, 12:03 |
585
0
Экс-игрок Милана и Лацио объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Билья

Известный аргентинский полузащитник Лукас Билья объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет. О своем решении хавбек объявил в прямом эфире на аргентинском телевидении.

Билья находился в статусе свободного агента с лета прошлого года, когда истек его контракт с турецким «Истанбул Башакшехир».

Аргентинец известен прежде всего по выступлениям в Серии А в 2013 – 2020 годах за «Лацио» и «Милан». Также защищал цвета «Аргентинос Хуниорс», «Индепендьенте», «Андерлехта» и «Фатих Карагюмрюк».

В период с 2011 по 2018 годы Билья провел 58 матчей и забил 1 гол за сборную Аргентины, с которой в 2014 году дошел до финала чемпионата мира.

Ранее он завершении карьеры объявил Маруан Феллайни.

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Лукас Билья завершение карьеры
Источник Tyc Sports
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