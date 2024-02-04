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Бельгия
04 февраля 2024, 11:27 | Обновлено 04 февраля 2024, 11:28
306
0

Экс-звезда Манчестер Юнайтед объявил о завершении карьеры

Маруан Феллайни повесил бутсы на гвоздь

04 февраля 2024, 11:27 | Обновлено 04 февраля 2024, 11:28
306
0
Экс-звезда Манчестер Юнайтед объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Маруан Феллайни

Известный бельгийский полузащитник Маруан Феллайни у себя в соцсетях объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет.

Последним клубом в карьере Феллайни был китайский «Шаньдун Лунэн», за который он выступал в 2019 – 2023 годах. О том, что бельгиец думает над завершением карьеры, сообщалось еще в середине января.

Кроме «Шаньдун Лунэн» Феллайни выступал за «Стандард», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». В период с 2007 по 2018 года провел 87 матчей и забил 18 голов за сборную Бельгии.

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Маруан Феллайни завершение карьеры
Источник Instagram
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