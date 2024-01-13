Экс-футболист МЮ остался без команды и думает о завершении карьеры

Бывший футболист «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни признался, что раздумывает о завершении карьеры.

Ранее 36-летний Феллайни покинул китайский «Шаньдун Тайшань», за который выступал с февраля 2019 года.

«Я пока что думаю, что делать дальше. У меня есть множество предложений — из Бельгии и от других клубов. Собираюсь все взвесить. Я также держу мысль в голове о завершении карьеры. Нужно время, чтобы обдумать. Сейчас я наслаждаюсь временем, проведенным в кругу семьи и друзей. Приму решение чуть позже», — цитирует Феллайни Tribalfootball.