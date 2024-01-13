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13 января 2024, 12:24 |
830
0

Экс-футболист МЮ остался без команды и думает о завершении карьеры

Маруан Феллайни выступал за «Шаньдун Тайшань» с февраля 2019 года

13 января 2024, 12:24 |
830
0
Экс-футболист МЮ остался без команды и думает о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Маруан Феллаини

Бывший футболист «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни признался, что раздумывает о завершении карьеры.

Ранее 36-летний Феллайни покинул китайский «Шаньдун Тайшань», за который выступал с февраля 2019 года.

«Я пока что думаю, что делать дальше. У меня есть множество предложений — из Бельгии и от других клубов. Собираюсь все взвесить. Я также держу мысль в голове о завершении карьеры. Нужно время, чтобы обдумать. Сейчас я наслаждаюсь временем, проведенным в кругу семьи и друзей. Приму решение чуть позже», — цитирует Феллайни Tribalfootball.

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Маруан Феллайни Шаньдун Тайшань Эвертон Манчестер Юнайтед завершение карьеры чемпионат Китая по футболу
Источник Tribal Football
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