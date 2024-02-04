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Товарищеские матчи
Рух Львов
03.02.2024 12:30 – FT 5 : 3
Раднички Белград
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 03:24 | Обновлено 04 февраля 2024, 03:47
31
0

Рух – Раднички – 5:3. Первый матч за день. Видео голов и обзор матча

Львовская команда готовится к возобновлению сезона

04 февраля 2024, 03:24 | Обновлено 04 февраля 2024, 03:47
31
0
Рух – Раднички – 5:3. Первый матч за день. Видео голов и обзор матча
ФК Рух

Состоялся товарищеский матч львовского «Руха» на учебно-тренировочных сборах (первый в день, поскольку был запланирован и проведен еще один). В нем львовяне встречались с сербской командой «Раднички» и одержали победу со счетом 5:3.

Товарищеский матч

«Рух» (Львов, Украина) – «Раднички» (Новый Белград, Сербия) – 5:3 (1:1)

Голы: Квас, 26, Денисов, 66, Плюман, 71, пен, Кителла, 73, Столярчук, 84 – Коца, 2, Куколь, 56, Лазич, 63

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Источник ФК Рух Львов
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