Рух – Раднички – 5:3. Первый матч за день. Видео голов и обзор матча

Состоялся товарищеский матч львовского «Руха» на учебно-тренировочных сборах (первый в день, поскольку был запланирован и проведен еще один). В нем львовяне встречались с сербской командой «Раднички» и одержали победу со счетом 5:3.

Товарищеский матч

«Рух» (Львов, Украина) – «Раднички» (Новый Белград, Сербия) – 5:3 (1:1)

Голы: Квас, 26, Денисов, 66, Плюман, 71, пен, Кителла, 73, Столярчук, 84 – Коца, 2, Куколь, 56, Лазич, 63