Восемь голов в спарринге. Рух в ярком матче с камбэком выиграл на сборе

«Рух» в контрольном матче на сборе сыграл с сербским клубом «Раднички» Белгард. Украинская команда выиграла со счетом 5:3. Все голы забивали разные игроки.

Товарищеский матч. 3 февраля 2024 года. Чатеж, Словения

«Рух» (Львов, Украина) – «Раднички» (Новый Белград, Сербия) 5:3 (1:1)

Голы: Квас, 26, Денисов, 66, Плюман, 71 (пен.), Китела, 73, Столярчук, 84 – Коца, 2, Куколь, 56, Лазич, 63

«Рух»: Ванивский, Китела, Матвеев, Баршак, Теслюк, Столярчук, Притула, Денисов (Касарда, 46), Квас (Денисов, 62), Плюман, Непейпиев

Удаление: Плюман, 88 (прямая красная)