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Товарищеские матчи
Рух Львов
03.02.2024 12:30 – FT 5 : 3
Раднички Белград
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Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 14:33 |
597
0

Восемь голов в спарринге. Рух в ярком матче с камбэком выиграл на сборе

Команда Пономарева забила 5 мячей

03 февраля 2024, 14:33 |
597
0
Восемь голов в спарринге. Рух в ярком матче с камбэком выиграл на сборе
ФК Рух

«Рух» в контрольном матче на сборе сыграл с сербским клубом «Раднички» Белгард. Украинская команда выиграла со счетом 5:3. Все голы забивали разные игроки.

Товарищеский матч. 3 февраля 2024 года. Чатеж, Словения

«Рух» (Львов, Украина) – «Раднички» (Новый Белград, Сербия) 5:3 (1:1)
Голы: Квас, 26, Денисов, 66, Плюман, 71 (пен.), Китела, 73, Столярчук, 84 – Коца, 2, Куколь, 56, Лазич, 63

«Рух»: Ванивский, Китела, Матвеев, Баршак, Теслюк, Столярчук, Притула, Денисов (Касарда, 46), Квас (Денисов, 62), Плюман, Непейпиев

Удаление: Плюман, 88 (прямая красная)

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Источник Sport.ua
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