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Чемпионат Португалии
Портимоненсе
03.02.2024 17:30 – FT 1 : 2
Арока
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Португалия
04 февраля 2024, 03:04 | Обновлено 04 февраля 2024, 03:28
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Чемпионат Португалии. Победа Ароки с Миловановим, ничья Порту

Украинский легионер вышел на поле в середине первого тайма

04 февраля 2024, 03:04 | Обновлено 04 февраля 2024, 03:28
40
0
Чемпионат Португалии. Победа Ароки с Миловановим, ничья Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча чемпионата Португалии по футболу (еще один, «Фамаликау» – «Спортинг», был перенесен из-за драки фанатов). «Арока», за которую выступает украинец Богдан Милованов, на выезде победила «Портимоненсе со счетом 2:1. Милованов остался в запасе, но вышел на поле уже на 28 минуте, заменив Эсгайо, и на 45+1 минуте получил желтую карточку.

В еще одном матче дня «Порту» не сумел победить «Риу Аве», команды не забили ни одного гола.

Чемпионат Португалии. 20 тур

Портимоненсе – Арока – 1:2

Голы: Каррильо, 71 – Мухика, 48, Роча, 52

Порту – Риу Аве – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +5
Daniel Sousa (Арока) получает красную карточку.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Рони Каррильо (Портимоненсе).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Роча (Арока).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мухика (Арока).
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Источник Sport.ua
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