Чемпионат Португалии. Победа Ароки с Миловановим, ничья Порту

Состоялись два матча чемпионата Португалии по футболу (еще один, «Фамаликау» – «Спортинг», был перенесен из-за драки фанатов). «Арока», за которую выступает украинец Богдан Милованов, на выезде победила «Портимоненсе со счетом 2:1. Милованов остался в запасе, но вышел на поле уже на 28 минуте, заменив Эсгайо, и на 45+1 минуте получил желтую карточку.

В еще одном матче дня «Порту» не сумел победить «Риу Аве», команды не забили ни одного гола.

Чемпионат Португалии. 20 тур

Портимоненсе – Арока – 1:2

Голы: Каррильо, 71 – Мухика, 48, Роча, 52

Порту – Риу Аве – 0:0

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