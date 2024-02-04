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Чемпионат Франции
Нант
03.02.2024 22:00 – FT 0 : 1
Ланс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
04 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 04 февраля 2024, 01:26
16
0

Лига 1. Победы Ренна и Ланса

Состоялись два матча чемпионата Франции

04 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 04 февраля 2024, 01:26
16
0
Лига 1. Победы Ренна и Ланса
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились два матча 20-го тура чемпионата Франции. «Ренн» дома победил «Монпелье», забив два гола и пропустив только один. Также минимальную победу одержал «Ланс», который на выезде оказался сильнее «Нанта».

Чемпионат Франции. 20 тур

Ренн – Монпелье – 2:1

Голы: Террье, 3, Калимуэндо, 48, пен – Саванье, 73

Нант – Ланс – 0:1

Гол: Давид Перейра да Кошта, 48

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Перейра да Кошта (Ланс).
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Источник Sport.ua
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