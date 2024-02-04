Франция04 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 04 февраля 2024, 01:26
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Лига 1. Победы Ренна и Ланса
Состоялись два матча чемпионата Франции
04 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 04 февраля 2024, 01:26
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Закончились два матча 20-го тура чемпионата Франции. «Ренн» дома победил «Монпелье», забив два гола и пропустив только один. Также минимальную победу одержал «Ланс», который на выезде оказался сильнее «Нанта».
Чемпионат Франции. 20 тур
Ренн – Монпелье – 2:1
Голы: Террье, 3, Калимуэндо, 48, пен – Саванье, 73
Нант – Ланс – 0:1
Гол: Давид Перейра да Кошта, 48
События матча
48’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Перейра да Кошта (Ланс).
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