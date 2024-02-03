Серия А. Милан и Болонья совершили отличные камбеки
Состоялось 2 матча 23-го тура Серии А
Сегодня, 3 февраля 2024 года, состоялось 2 матча 23-го тура чемпионата Италии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
У «Милана» на выезде возникли проблемы в поединке с «Фрозиноне». Хотя Жиру и забил первым, затем «Фрозиноне» ответил двумя голами. Однако Габбия и Йович спасли победу для «россонерри», забив на 72-й и 81-й минутах.
«Болонья» также не без нервов победила «Сассуоло». На 72-й минуте счет был 2:1 в пользу «зелено-черных», но в конце игры на табло горело 4:2 в пользу команды Тьяго Мотты.
Серия А. 23-й тур. 3 февраля.
Фрозиноне – Милан – 2:3
Голы: Суле, 24 (пенальти), Маццителли, 65 – Жиру, 17, Габбия, 72, Йович, 81
Болонья – Сассуоло – 4:2
Голы: Вити, 24 (автогол), Фаббиан, 73, Фергюсон, 83, Салемакерс, 86 – Торстведт, 13, Вольпато, 34
+3 ✅#FrosinoneMilan #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) February 3, 2024
Brought to you by @Acqua_Lete pic.twitter.com/1NjrnB9S4x
FT. VICTORY IS OURS!!!! ❤️💙#BolognaSassuolo #WeAreOne pic.twitter.com/TdEySc0ke2— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) February 3, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хозяева поля в напряженном матче пробились в полуфинал Кубка Африки
Каталонский клуб 3 февраля сыграет матч 23-го тура Ла Лиги