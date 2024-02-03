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Чемпионат Италии
Болонья
03.02.2024 21:45 – FT 4 : 2
Сассуоло
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Италия
03 февраля 2024, 23:46 | Обновлено 04 февраля 2024, 00:18
182
0

Серия А. Милан и Болонья совершили отличные камбеки

Состоялось 2 матча 23-го тура Серии А

03 февраля 2024, 23:46 | Обновлено 04 февраля 2024, 00:18
182
0
Серия А. Милан и Болонья совершили отличные камбеки
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Сегодня, 3 февраля 2024 года, состоялось 2 матча 23-го тура чемпионата Италии.

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У «Милана» на выезде возникли проблемы в поединке с «Фрозиноне». Хотя Жиру и забил первым, затем «Фрозиноне» ответил двумя голами. Однако Габбия и Йович спасли победу для «россонерри», забив на 72-й и 81-й минутах.

«Болонья» также не без нервов победила «Сассуоло». На 72-й минуте счет был 2:1 в пользу «зелено-черных», но в конце игры на табло горело 4:2 в пользу команды Тьяго Мотты.

Серия А. 23-й тур. 3 февраля.

Фрозиноне – Милан – 2:3
Голы: Суле, 24 (пенальти), Маццителли, 65 – Жиру, 17, Габбия, 72, Йович, 81

Болонья – Сассуоло – 4:2
Голы: Вити, 24 (автогол), Фаббиан, 73, Фергюсон, 83, Салемакерс, 86 – Торстведт, 13, Вольпато, 34

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Милан Фрозиноне Болонья Сассуоло Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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